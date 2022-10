Chi è Giancarlo Giorgetti, Ministro di Economia e Finanze

Giancarlo Giorgetti è il nuovo Ministro di Economia e Finanze del Governo Meloni

Cazzago Brabbia (VA), 16 dicembre 1966

Laureato in economia aziendale alla Bocconi. Ha aderito alla Lega all’inizio degli anni ’90. Dopo essere stato sindaco del suo paese natale per nove anni consecutivi, è stato eletto deputato per la prima volta nel 1996, carica che manterrà ininterrottamente sino alla XVIII legislatura. Dal 2002 al 2012 è stato segretario della Lega Lombarda. Nel corso della sua carriera parlamentare è stato due volte presidente della Commissione Bilancio, nonché capogruppo alla Camera nella XVII legislatura, tra il 2013 e il 2014, e dall’inizio della XVIII legislatura fino alla nomina di Sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri del Governo Conte I. Attualmente è vicesegretario federale della Lega. È stato Ministro dello Sviluppo Economico nel Governo Draghi. Alle elezioni politiche del 2022 è stato rieletto alla Camera.