Chi è Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

Gilberto Pichetto Fratin è il nuovo Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del Governo Meloni

Commercialista. Gilberto Pichetto Fratin sarà Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Laureato in economia, commercialista ed insegnante, iniziala carriera politica nel piccolissimo comune di Gifflenga (104 abitanti, in provincia di Biella), dove per vent’anni, a partire dal 1975 ricopre il ruolo di consigliere comunale, assessore e vicesindaco.

Nel 1995 entra nel consiglio regionale del Piemonte per Forza Italia, divenendo poi assessore all’industria, artigianato e commercio. È rieletto nel 200 e nel 2005.

Nel 2008 è eletto in Senato ma rinuncia per mantenere la carica di assessore al bilancio della regione Piemonte. Nel 2013 si candida alle politiche ma non risulta eletto. Nel 2018 è eletto in Senato.

È stato Capogruppo in Commissione Bilancio ed è stato Responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio di Forza Italia.

Nel Governo Draghi ha ricoperto l’incarico di Viceministro dello Sviluppo Economico. Nel settembre 2022 è eletto Deputato della Repubblica.