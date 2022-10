Chi è Guido Crossetto, Ministro della Difesa

Guido Crosetto è il nuovo Ministro della Difesa del Governo Meloni

Politico e dirigente d’azienda. Guido Crosseto sarà Ministro della Difesa

Diplomato al liceo classico, non ha terminato gli studi universitari. Dal 1984 al 1990 è stato segretario regionale del movimento giovanile della DC. È stato sindaco di Marene (CN) dal 1990 al 2004. Si è iscritto a Forza Italia nel 2000. Alle elezioni politiche del 2001 è stato eletto alla Camera; rieletto alle politiche del 2006, sempre con FI, e alle politiche del 2008 con il PdL. Dal 2003 al 2009 è stato coordinatore regionale del Piemonte per FI e responsabile nazionale per il credito e l’industria fino alla nascita del Popolo della Libertà. È stato Sottosegretario alla difesa del Governo Berlusconi IV. Nel 2012 è stato tra i fondatori di Fratelli d’Italia, di cui è stato coordinatore nazionale sino al 2014. Nello stesso anno è stato nominato presidente dell’AIAD (Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza) di Confindustria. Alle politiche del 2018 è stato rieletto deputato per poi in breve tempo dimettersi per tornare a svolgere a tempo pieno il ruolo di presidente dell’AIAD. Nell’aprile 2020 è stato nominato presidente di Orizzonte Sistemi Navali, impresa creata come joint venture tra Fincantieri e Leonardo. È stato il candidato di bandiera di Fratelli d’Italia al III scrutinio delle elezioni del Presidente della Repubblica del gennaio 2022.