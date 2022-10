Chi è Luca Ciriani, Ministro dei Rapporti con il Parlamento

Luca Ciriani è il nuovo Ministro dei Rapporti con il Parlamento del Governo Meloni

Luca Ciriani sarà Ministro dei Rapporti con il Parlamento.

Nato a Pordenone il 26 gennaio 1967. Si è laureato in Lettere moderne all’Università degli Studi di Trieste ed è stato dirigente giovanile del Movimento Sociale Italiano.

Nel 1995 viene eletto consigliere comunale di Fiume Veneto. Nel 1998, con Allenza Nazionale, è eletto consigliere regionale in Friuli e ricopre il ruolo di Assessore allo sport e alle autonomie locali. Rieletto consigliere nel 2003, diventa capogruppo di Alleanza Nazionale. Nel 2008 aderisce al Popolo della Libertà e diventa vicepresidente della Regione e Assessore alla protezione civile. È eletto nuovamente consigliere nel 2013 con il Popolo della Libertà, che lascia nel febbraio 2014 per dichiararsi indipendente. Nel 2015 aderisce a Fratelli d’Italia – AN. Nel 2018 si dimette da consigliere dopo essere stato eletto Senatore per Fratelli d’Italia. Dal 18 luglio 2018 è presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia al Senato della Repubblica.

Candidatosi alle elezioni europee del 2019, risulta non eletto.

Nel settembre 2022 è eletto Senatore della Repubblica.