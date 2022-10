Chi è Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione

Paolo Zangrillo è il nuovo Ministro della Pubblica Amministrazione del Governo Meloni

Paolo Zangrillo sarà Ministro della Pubblica Amministrazione.

Nato a Genova il 3 dicembre 1961. Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano.

Inizia la sua carriera di manager nel 1992 presso la Magneti Marelli, mantenendo l’incarico fino al 2005 dapprima come responsabile del personale in Europa e nel mondo e in seguito come responsabile delle relazioni industriali e delle risorse umane. Fino al 2010 mantiene l’incarico di Vice presidente per le risorse umane presso la Fiat Powertrain Technologies fino al presso la Iveco.

Dal 2011 al 2017 ha occupato il ruolo di Direttore del personale e dell’organizzazione presso l’Acea.

Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto alla Camera dei Deputati tra le fila di Forza Italia.

Nell’ottobre dello stesso anno viene nominato nuovo commissario regionale di Forza Italia in Piemonte e in Valle d’Aosta, sostituendo il collega di partito Gilberto Pichetto Fratin. Dal 2019 mantiene l’incarico solo per il Piemonte. Nel settembre 2022 è eletto Senatore della Repubblica.