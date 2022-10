Chi è Raffaele Fitto, Ministro degli Affari Europei, Politiche di coesione territoriale e Pnrr

Raffaele Fitto è il nuovo Ministro degli Affari Europei, Politiche di coesione territoriale e Pnrr del Governo Meloni

Nato a Maglia. Laureato in giurisprudenza all’Università di Bari, figlio dell’ex presidente democristiano della Regione Puglia Salvatore Fitto, ha iniziato la sua carriera nel 1990 come Consigliere regionale con la DC. Rieletto nel 1995 con i Cristiani Democratici Uniti, è stato Vicepresidente della Giunta regionale con delega al Turismo. Dal 2000 al 2005 è stato Presidente della Regione Puglia. Eletto alla Camera nel 2006 con FI e nel 2008 con il PdL, dal 2008 al 2011 è stato Ministro per le regioni del Governo Berlusconi IV. Confermato alla Camera nel 2013, si è dimesso perché eletto nel 2014 al Parlamento Europeo con FI. Nel 2015 ha abbandonato FI e ha aderito al Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei, di cui dal 2019 è Co-Presidente. Nel 2017 ha fondato Direzione Italia, confluito nel 2019 in Fratelli d’Italia. Alle elezioni politiche del 2022 è stato eletto alla Camera.