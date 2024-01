Chi sono gli anti Vannacci?

Si avvicinano le Europee e i riflettori sono puntati anche su Roberto Vannacci, Ecco chi potrebbe in parte oscurare la visibilità del generale dell’Esercito

Uno dei tormentoni politici del momento riguarda la sempre più probabile candidatura di Roberto Vannacci alle prossime elezioni Europee. E’ stato lo stesso generale dell’Esercito a confermare l’interesse da parte della Lega e che valuterà la proposta di Matteo Salvini. Nel frattempo, Vannacci fa sapere che “per ora” va avanti con il suo lavoro, tra le cui attività sembra rientrare ormai anche quella di ‘scrittore’, considerato che tornerà in libreria il 12 marzo con ‘Il coraggio vince’, la sua autobiografia.

Si è tanto scritto circa la sua candidatura, il valore del brand Vannacci, sul perché Salvini spinge così tanto per candidarlo, sugli effetti e le conseguenze per la Lega e per il suo segretario.

Ma esistono degli anti Vannacci? Ci sono delle alternative, sia dentro la Lega che fuori?

IL DOGE ZAIA CHE SNOBBA VANNACCI

Un’alternativa tutta in salsa verde leghista potrebbe essere Luca Zaia. Il governatore con molta probabilità non si candiderà alle elezioni di giugno, ma sul suo futuro (e sul via libera o meno al terzo mandato per i presidenti di Regione) si gioca verosimilmente anche il destino della segreteria di Salvini.

Zaia rappresenta una delle colonne della Lega e spesso viene dato come principale e naturale successore alla guida del Carroccio. In questi giorni è stato protagonista di un voto sul fine vita che ha spaccato la maggioranza in Regione Veneto: i consiglieri regionali hanno bocciato il testo che puntava a disciplinare modalità e tempi del fine vita, già previsto da una sentenza della Consulta del 2019. Su Vannacci, invece, Zaia ha spiegato di non avere un’opinione “perché non ho letto il suo libro”.

IL ‘VENTO DEL CAMBIAMENTO’ PROPOSTO DA REGUZZONI

A provare a lanciare un messaggio diverso e per certi versi opposto a quello di Vannacci è il presidente dei Repubblicani Marco Reguzzoni. “A molti sembra che viviamo in un mondo al contrario, così gli stolti e gli ignoranti vorrebbero ribaltarlo o tornare indietro. Invece occorre andare avanti, partendo dalle nostre radici”, afferma l’ex leghista di stampo bossiano che, a sua volta, risponde per le rime con il libro il “Vento di cambiamento”. Reguzzoni, molto stimato in Lombardia e con una fitta rete di relazioni, potrebbe essere una delle sorprese in vista delle prossime Europee, figura sensibile a quel centrodestra moderato che al Nord vuole contare sempre di più.

Nelle pagine scritte da Reguzzoni ci sono anche proposte pratiche che riguardano famiglie, enti locali, commercio, ricerca, scuola, tasse, giovani, lavoro, migranti, informazione e istituzioni. “L’errore da non commettere – conclude l’ex presidente della provincia di Varese – è cadere in letture ideologiche e superficiali, senza individuare le risposte di cui abbiamo bisogno. Non si può pensare che il mondo produttivo, liberale e federalista lasci che l’unica voce sia quella di Vannacci. Occorreva una risposta, e siccome nessuno ha pensato di darla, lo abbiamo fatto noi”.

DAL GENERALE VANNACCI AL GENERALE FIGLIUOLO

In questi mesi inoltre è capitato più volte che i media, anche senza voler dare alcuna connotazione politica, abbiano provato a mettere in contrapposizione il generale Vannacci con il generale Figliuolo. Incaricato dall’allora premier Draghi a dare una svolta e a portare a compimento la campagna vaccinale in epoca Covid, Figliuolo – non senza qualche polemica – adesso sta cercando di dare risposte a cittadini e imprenditori dell’Emilia Romagna nel suo attuale ruolo di Commissario di governo per la ricostruzione delle zone del centro Italia che sono state disastrate dall’alluvione dell’anno scorso.

Figliuolo per certi versi è proprio agli antipodi del generale Vannacci. E alla fine avrà forse ragione Natangelo con le sue vignette sul Fatto quotidiano quando scriveva: “E’ ormai chiaro che tutto finirà con un epico duello elettorale tra il generale Figliuolo e il generale Vannacci e chi vince si prende l’Italia”?

Leggi anche: In cosa consiste il nuovo incarico del generale Vannacci