Le altre notizie della giornata: la vittoria di Sinner, il vertice sul Piano Mattei, attacco di Lollobrigida ai giornalisti, attacco alla chiesa italiana a Istanbul, agricoltori in difficoltà, rischio attacchi cyber PA. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Raid in Giordania, soldati Usa uccisi. Dietro c’è l’Iran” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

A centro pagina spicca la vittoria di Sinner dell’Australian Open (“Il regalo di Sinner. Soffre, rimonta e vince il primo Slam”).

“Trent’anni tra errori e sorprese” si legge nel fondo.

“Clima in mano ai petrostati” si legge in spalla.

Nella stessa sezione troviamo il vertice a Roma sul Piano Mattei (“La classe media? È in Africa”).

“Assalto nella chiesa italiana. Istanbul, terrore e un morto” si legge nel taglio basso.

LA REPUBBLICA

“Cento conflitti di interesse” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Nel taglio alto troviamo l’attacco di Lollobrigida ai giornalisti (“Lollobrigida contro i giornalisti: Cresciuti a champagne, ignorando l’odore del letame”).

“Attacco alla base Usa. Biden: Ispirato dall’Iran” si legge nel fondo.

Subito sotto si parla delle foto fake dell’IA (“Le star minacciate dalle foto fake dell’IA allarmano l’America”).

A centro pagina troviamo invece la vittoria di Sinner dell’Australian Open (“Slam”).

“L’ex Jugoslavia e l’orrore svelato da una scatola” si legge in spalla.

LA STAMPA

“Il Papa: Gaza, subito i due Stati” titola in apertura il quotidiano torinese.

A centro pagina spicca la vittoria di Sinner del suo primo Slam (“L’uomo dei sogni”).

“Jannik, la rivincita dei freddi nell’Italia che si scalda per nulla” si legge subito sotto.

“I parenti degli ostaggi: Bibi vuole zittirci” si legge nel fondo.

La guerra in Medio Oriente torna subito sotto (“Crosetto: troppi conflitti, ora servono i riservisti”).

“La vita grama dei piccoli contadini tra multinazionali e prezzi impazziti” titola Maggiani in spalla.

Subito sotto si parla invece del Piano Mattei (“Il Piano Mattei una sfida per Meloni”).

IL SOLE 24 ORE

“Lavoro. La mappa dei settori che non trovano addetti da assumere” titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Nel fondo si parla invece di consumi (“Consumi green solo se c’è risparmio”).

“Enti pubblici e Pnrr, rischio di attacchi cyber criminali” si legge nel fondo.

Subito sotto si parla del ddl hacker (“Hacker, condanne fino a 22 anni e reati equiparati all’antimafia”).

“Stipendi rivisti al rialzo e welfare per docenti e Ata” si legge a centro pagina.

Tante le notizie in spalla, dal concordato fiscale (“Scadenze fiscali, il concordato riscrive il calendario 2024”) alla riforma civile (“Mediatori familiari, elenchi in tribunale con avvio lento”), passando per gli autonomi (“Dopo la stretta gestione più cauta della partita Iva”), il real estate (“Milano, cantieri rallentati da regole disomogenee”) e il Metaverso (“Sono più di 800 le piattaforme del metaverso”).

IL FOGLIO

“Processo ai social” titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. “Politicamente corretto, cancel culture, vittimismi e vittime vere della rete. Gli intellettuali si interrogano sulle regole del gioco” scrive Caravale nel sottotitolo.

Nel fondo spazio alle destre che possono ostacolare i piani di Meloni (“Perché, dove ti giri, c’è una destra minacciosa sul cammino di Meloni”).

“Il nuovo squilibrio tra fascismo e comunismo” si legge subito sotto. “Il sovietismo è reincarnato dallo zerismo neoimperiale putiniano, la Cina si staglia come minaccioso gigante del comunismo del XXI secolo, eppure solo l’antifascismo, specie in Italia dopo la vittoria elettorale del centrodestra, fa bon chic e bon ton” scrive Ferrara nel sottotitolo.

DOMANI

“I Verdini alla conquista dell’Umbria” titola in apertura il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso spicca la vittoria di Sinner (“Rivoluzione Sinner. Così cambierà il tennis”).

“Il pensiero conservatore e la destra delle poltrone” si legge nel fondo.

Subito sotto si parla di privatizzazioni (“Privatizzazioni all’italiana, utili solo alla politica”).

“Milei forse distruggerà il welfare. Ma non il culto di sant’Evita Peròn” titola Basso nei “Fatti”.