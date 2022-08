Cosa succede tra il virologo Andrea Crisanti e Matteo Salvini

Chi è Andrea Crisanti,candidato Pd che si azzuffa con Matteo Salvini sulla gestione dell’emergenza Covid

Tempo di campagna elettorale e di zuffe politiche. Dopo gli accordini della sinistra e la fiamma del simbolo di Giorgia Meloni si parla, in queste ore, di Covid. Tra i protagonisti della lite politica c’è Andrea Crisanti, virologo candidato con il Partito Democratico.

Le parole di Crisanti

“Salvini critica la mia candidatura con il Pd? Forse dovrebbe pensare a tutti gli errori di valutazione che ha commesso, sia in politica estera che sulla sanità pubblica. Se fossimo stati nelle sue mani ora ci sarebbero 300mila vittime di Covid al posto di 140mila e saremmo allineati con Putin. Salvini critica me, ma ha altre cose a cui pensare”, ha detto Andrea Crisanti su Radio Capital.

Le risposte di Salvini (e della Lega)

Non è certo più dolce Salvini, che utilizza una citazione del virologo padovano, Giorgio Palù per descrivere il suo, attuale, avversario politico: “un esperto di zanzare”. La Lega, invece, chiede che Letta si discosti dalle parole del virologo e aggiunge: “Speculare sui morti. Gli attacchi di Crisanti a Salvini sono a dir poco vergognosi”.

“Nessuna lezione di morale da Crisanti che, mentre le Regioni a guida Lega erano in prima linea a combattere una battaglia inaspettata e senza precedenti contro un virus allora sconosciuto, era impegnato nel suo show televisivo con finalità adesso note a tutti”, ha detto

La posizione di Letta

Ma Letta non solo non prende le distanze,ma rilancia: “A destra prevale la cultura no vax. Ce li ricordiamo gli ‘aprire, aprire, aprire'”.

Calenda: non strumentalizzate

Anche Calenda si inserisce nel dibattito e chiarisce: “Abbiamo sostenuto tutti i provvedimenti presi dai diversi governi con lealtà. Non strumentalizzate la pandemia”.

Chi è Andra Crisanti

Polemiche a parte, chi è il virologo Andrea Crisanti?

Laureato in Medicina e Chirurgia, è stato Medico interno del Policlinico Gemelli di Roma, Ufficiale Medico presso i Carabinieri paracadutisti e ricercatore presso il Centro di Biologia Molecolare dell’Università di Heidelberg. Professore di Parassitologia Molecolare presso il Dipartimento Scienze della Vita dell’Imperial College London, dal 2001 al 2006 ricopre il ruolo di professore presso l’Università di Perugia.

Fondatore e direttore scientifico della Biogen Plc, dal 2009 al 2011 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ISRIM di Terni ed è Ad del Polo scienze della vita GGB SCARL.

Oggi è professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova.