Fazzolari, Fitto, Lollobrigida e non solo: chi sono i fedelissimi di Giorgia Meloni

Al successo di Giorgia Meloni hanno contribuito anche diversi, fedelissimi, uomini: La Russa e Crosetto, co-fondatori di Fratelli d’Italia, ma anche Fazzolari, Fitto, Lollobrigida, Urso e Donzelli. Ecco chi sono e cosa fanno

Fratelli d’Italia non è solo Giorgia Meloni. Il partito, fondato nel 2012 dopo l’uscita di Meloni dal Popolo delle Libertà, ha conquistato in pochi anni una buona fetta di italiani, passando dal 2% dei consensi ad un 23% attuale (secondo i sondaggi).

Un risultato dovuto al lavoro della leader, Giorgia Meloni, e alla squadra di fedelissimi uomini di cui si è circondata e a cui ha delegato, in questi anni incarichi important quali il Coordinamento nazionale o, attualmente, la scrittura del programma.

Ecco chi sono e cosa fanno.

IGNAZIO LA RUSSA

Co-fondatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, senatore e vicepresidente del Senato da marzo 2018, è stato ministro della difesa nel governo Berlusconi IV dall’8 maggio 2008 al 16 novembre 2011.

La sua carriera politica, però, inizia molto prima. Alle elezioni politiche del 1992 viene eletto, contemporaneamente, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica tra le liste dell’MSI,optando per il seggio alla Camera. Viene riconfermato, tra le liste di Alleanza Nazionale, alla Camera nelle politiche del 1994, dove fu eletto successivamente Vicepresidente della Camera. Venne rieletto nuovamente nel 1996, nel 2001, nel 2006 e nel 2008.

Nel 2012 lascia il partito di Silvio Berlusconi.

GUIDO CROSETTO

Chiamato il gigante buono, a contribuire al successo del progetto di Giorgia Meloni c’è anche Guido Crosetto, co-fondartore di Fratelli d’Italia. È imprenditore e presidente della Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD).

Alle elezioni politiche del 2001 Crosetto viene eletto alla Camera con Forza Italia nel. Viene rieletto alle politiche del 2006, sempre con Forza Italia, e riconfermato alle politiche del 2008 con il Popolo della Libertà, ricoprendo il ruolo di sottosegretario alla Difesa.

Nel 2012 abbraccia il progetto di Giorgia Meloni, ma rinuncia al ruolo di primo piano sulla scena politica per occuparsi delle sue attività.

GIOVAN BATTISTA FAZZOLARI

Classe 1972, laureato in Economia e Commercio Giovan Battista Fazzolari, responsabile del programma del partito, dal 4 marzo 2018 è stato Senatore con il Gruppo Fratelli d’Italia. È esperto in coordinamento di progetti interistituzionali e dal 2012 al 2017 ha ricoperto il ruolo di Dirigente Area Areoporti e Infrastrutture Strategiche per la regione Lazio.

Dal 2008 al 2011 è stato Capo segreteria Tecnica del Ministero della Gioventù, guidato proprio dalla Meloni. E’ stato Consigliere Giuridico della Camera dei Deputati (2007-2008) e partner della Società di consulenza (2001-2006) di Area Consulenze Srl.

RAFFAELE FITTO

Pugliese, impegnato sul fronte estero, eurodeputato di Fratelli d’Italia e Copresidente del gruppo ECR – Conservatori e Riformisti europei, Raffaele Fitto, che insieme a Fazzolari lavora al programma del partito, è stato Presidente della Regione Puglia dal 2000 al 2005 e ha ricoperto il ruolo di Ministro per gli Affari Regionali nel IV Governo Berlusconi, dal 2008 al 2011.

Nel 2014 viene eletto a Strasburgo.

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

Sposato con Arianna Meloni, sorella di Giorgia, Francesco Lollobrigida, deputato dal 2018 e Capogruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati. Presidente del fronte della Gioventù di Roma fino al 1995, è stato consigliere provinciale insieme a Giorgia Meloni. Dal 1996 al 2000 è stato consigliere comunale a Subiaco, mentre dal 1998 al 2003 è stato consigliere provinciale di Roma. Dal 2005 al 2006 è stato assessore allo sport, cultura e turismo del comune di Ardea.

Nel 2008 diventa Presidente di Alleanza Nazionale nella sezione provinciale di Roma e dal 2010 al 2012 del Popolo della Libertà (PdL), che abbandonerà insieme a Giorgia Meloni nel 2021 per fondare Fratelli di Italia. Dal 17 aprile 2010 a marzo 2013 ha ricoperto il ruolo di Assessore con deleghe regionali alla mobilità e ai trasporti nella giunta regionale del Lazio di Renata Polverini.

ADOLFO URSO

Nato a Padova e cresciuto in Sicilia, il senatore Adolfo Urso, Presidente del Copasir e guida della fondazione Farefuturo, è giornalista professionista. Ha lavorato per il Secolo d’Italia, è stato vicedirettore del quotidiano Roma e caporedattore dell’Italia Settimanale e direttore del mensile Charta Minuta.

Nella Direzione Nazionale del Fronte della Gioventù, è stato tra i fondatori di Alleanza Nazionale. Nel 2008 è stato tra i fondatori del Popolo della Libertà, componente dell’ufficio di Presidenza del PDL, ha lasciato nel 2012 per aderire al progetto voluto da Giorgia Meloni.

È stato viceministro alle Attività produttive, con delega al Commercio Estero per otto anni dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2010, nei governi Berlusconi 2 e 3. Nel 2013 ha fondato Italy World Services, che fornisce consulenza e assistenza per le imprese italiane all’estero, con attività in 13 Paesi nel mondo.

GIOVANNI DONZELLI

Tra i fedelissimi di Giorgia anche il toscano Giovanni Donzelli, deputato da marzo 2018. Nel 2004 viene eletto consigliere comunale a Firenze con Alleanza Nazionale, venendo rieletto nel 2009 con Il Popolo della Libertà. Alle elezioni regionali in Toscana del 2010 viene eletto consigliere regionale nelle liste del PdL, partito che lascia nel 2012 per seguire Giorgia Meloni in Fratelli d’Italia, di cui è anche stato Coordinatore dell’esecutivo nazionale.