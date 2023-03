È Davide Desario il nuovo presidente della giuria per la “Capitale italiana della cultura” 2025

Desario è il direttore di Leggo. Gli auguri del governatore Rocca

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha nominato Davide Maria Desario presidente della giuria per la selezione della città “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2025 in sostituzione del dimissionario Mario Sechi.

CHI È DAVIDE DESARIO

Davide Desario, nato a Roma nel 1971, ha iniziato ben presto la sua carriera al Messaggero di Roma. Presso la redazione del giornale romano si è occupato sempre di cronaca nera, inchieste e politica, fino a diventare nel 2013 caporedattore responsabile della versione web del giornale. In particolare, si è occupato di sviluppare le piattaforme social de Il Messaggero e il progetto MessaggeroTV, raggiungendo l’importante traguardo di quasi 2 milioni di utenti unici.

Dal 2018 viene nominato direttore del quotidiano di informazione gratuito Leggo con edizioni a Roma e Milano e un sito internet tra i più visitati d’Italia secondo i dati Audiweb. Conoscitore di Roma, esperto di web journalism, insegna anche al master di giornalismo di Eidos Comunication.

LE CONGRATULAZIONE DEL GOVERNATORE ROCCA

“Congratulazioni al direttore di Leggo, Davide Desario, nominato dal Ministro Sangiuliano presidente della giuria per la selezione della città “Capitale italiana della cultura” 2025. Che vinca ovviamente la migliore, nell’auspicio che possa essere una delle due laziali in lizza”, ha scritto sui social il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

