È scontro Governo-giudici, Green Deal Ue ai voti: le prime pagine

Nuovo scontro Governo-giudici, il voto sul Green Deal, a rischio la quarta rata del Pnrr, l’ingresso della Svezia nella Nato e le vittime del caldo estremo. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Giudici-governo, nuovo scambio di accuse. Polemica sulle frasi del ministro dello Sport” apre il maggiore quotidiano nazionale.

“La Nato verso una svolta”, si legge a centro pagina.

Nel fondo spicca invece il Green Deal (“Il clima e la posta in gioco”).

In spalla spazio al caldo estremo (“Caldo estremo, 18 mila morti in Italia l’anno scorso”).

“Ora l’Europa fa parte delle nostre vite”, si legge a centro pagina.

LA REPUBBLICA

“La strage del clima” apre il quotidiano Gedi.

Tema che torna anche nel taglio alto (“Oggi il Parlamento Ue vota la legge per l’ambiente. Destre contrarie”).

“I negazionisti e la scienza” è il titolo del commento di Luna, nella stessa sezione.

A centro pagina spicca la riunione della Nato (“Il summit della Nato si apre con il sì di Erdogan all’ingresso della Svezia”).

“Tajani: FI fedele al governo altrimenti dovrei dimettermi”, si legge nel fondo.

In spalla torna il caso Facci (“Le donne del Cda contro Facci e Barbareschi”).

LA STAMPA

“Bugie e omissioni, Santanchè appesa a un filo”, apre il quotidiano torinese.

A centro pagina spicca il Pnrr (“Pnrr, slitta anche la quarta rata”).

Nella stessa sezione spicca il sì della Turchia all’ingresso della Svezia nell’Ue (“La mossa di Erdogan”).

“L’economia va ma non si vede”, si legge nel fondo.

In spalla spazio al tema dei diritti (“Jankto, il coming out e l’autogol di Abodi”).

IL SOLE 24 ORE

“L’incontro Urso-Tavares: l’obiettivo è produrre 1 milione di auto in Italia”, titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

“Prestiti in calo, le imprese investono con i depositi”, si legge nel fondo.

Nella stessa sezione troviamo le nuove regole per i frontalieri tra Italia e Svizzera (“Frontalieri Italia-Svizzera, pronte al debutto le nuove regole sulla tassazione”).

“Emergenze nucleari, ecco il piano italiano”, si legge a centro pagina.

Nel taglio basso spicca la riforma degli incentivi (“Incentivi, la delega fiscale punta su requisiti e controlli”).

“Il Superbonus 2023 non ferma la corsa; nuove spese per 17,5 miliardi”, si legge nella stessa sezione.

Tanti i temi in spalla, dal sì della Turchia alla Svezia nella Nato (“Svezia nella Nato, ok di Edogan. Confermato vertice Putin-Prigozhin”), alla guerra (“Tremonti: la guerra porta a nuovi modelli economici”), passando per la governance (“Sala: Milano cresce, ora aprire sull’emergenza abitazione”) e i trend (“Innovazioni, ecco l’impatto sulla sanità”).

IL FOGLIO

“I porti aperti di Meloni”, titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

“Vilnius vestita di blu e di giallo fa strada al vertice della Nato con un messaggio: apriamo le porte all’UCraina adesso. Cosa si aspetta Kyiv”, si legge nel taglio alto.

Nel fondo spazio alla riforma Nordio (“L’assedio ora finisce al Quirinale”).

Nella stessa sezione spicca il Pnrr (“Pnrr, chi l’ha visto”).

Nel taglio basso spazio al salario minimo (“Populismo massimo”).

In spalla spicca il sì di Erdogan all’ingresso della Svezia in Turchia.

DOMANI

“Meloni e il fortino della Lombardia. È ostaggio di La Russa e Santanchè”, apre il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel fondo spazio all’analisi delle politiche della Destra (“Dal sudore di Salvini al plebiscito di Giorgia”).

“Il Times, La Verità e Mr Brero. La rete al servizio degli Emirati”, scrivono Tizian e Vergine nei “Fatti”.

“Come riformare il sistema Rsa per evitare altre tragedie”, titola Giro nell'”Analisi”.