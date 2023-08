Guerra sul salario minimo, banche: tassa incostituzionale. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: Moody’s boccia la tassa sugli extraprofitti, l’accordo sulla rete Tim, la riforma degli istituti tecnologici superiori, la guerra del grano in Ucraina, la morte di Murgia. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Gelo sul salario minimo” apre il maggiore quotidiano nazionale.

“C’è un elemento caratterizzante del governo Meloni”, scrive Cassese nel fondo, intitolato “Ora serve un piano del tempo”.

Nel taglio basso torna il tema del suicidio del presidente di Visibilia (“Il suicidio di Ruffino, cresce il mistero”).

In spalla spazio alle presidenziali in Ecuador (“Ecuador, ucciso il candidato che sfidò i narcos”).

Gli italiani versano meno tasse e le casse dell’Agenzia delle Entrate languono (“Mancano 20 miliardi nei conti delle entrate”).

“Tesoro e Kkr, accordo sulla rete Telecom”, si legge nel taglio basso.

LA REPUBBLICA

“Kiev, sfida sul grano” apre il quotidiano Gedi.

Tema che torna nel taglio alto (“La controffensiva diplomatica”).

Nella stessa sezione si parla dell’export italiano nell’area russa (“Le rotte sospette dell’export italiano nei Paesi ai confini della Russia”).

Nel fondo spazio all’acquisizione della rete Tim (“Tim, lo Stato interviene con Kkr. Al Mef fino al 20% della rete”).

Nella stessa sezione troviamo l’intervista a Corrado Passera (“Banche, Passera: con la tassa a rischio il credito per i cittadini”).

A centro pagina spicca la morte della scrittrice Michela Murgia (“È morta Michela Murgia, la scrittrice dei diritti” e “Un’intellettuale attivista”).

In spalla spazio al salario minimo (“Salario minimo vertice in salita. Meloni: no 9 euro”).

LA STAMPA

“Salari, Meloni non ci prenda in giro” titola in apertura il quotidiano torinese.

Nel taglio alto spazio all’Economia, con la tassa sugli extraprofitti delle banche (“Le banche al governo: Tassa incostituzionale”) e l’intesa per l’acquisto della rete Tim (“Tim, intesa per la Rete, il Tesoro entra col 20%”).

Nel fondo troviamo l’analisi di Elsa Fornero sui tassi di rendimento offerti da banche e istituti finanziari (“Come salvare i nostri giovani”).

Subito sotto risalta l’appello di Bottura per l’Emilia-Romagna (“La mia Romagna abbandonata”).

A centro pagina spicca la morte di Michela Murgia (“Michela, voce libera”).

In spalla si parla delle condizioni dei bambini nei campi profughi tunisini (“Quei bambini segregati in Tunisia nei campi profughi con il filo spinato”).

IL SOLE 24 ORE

“Its Academy, ecco la riforma. Più lavoro per i giovani” titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Subito sotto torna il tema della tassa sugli extraprofitti delle banche (“Tassa sulle banche, Abi apre al dialogo per migliorare il Dl”).

Argomento che torna anche nel taglio basso, con la bocciatura da parte di Moody’s (“Moody’s boccia il prelievo: inciderà sul reddito netto”).

A centro pagina spicca il crollo della produzione di arance (“Arance, mai così scarso il raccolto: impennata del 65% dei future sul succo”).

“L’inflazione Usa perde velocità. Tassi, più concreta la pausa Fed”, si legge subito sotto.

Nel taglio basso spicca l’accordo per l’acquisizione della rete Tim (“Memorandum con Kkr: il Tesoro prenota il 20% della futura società di rete”).

Tanti i temi in spalla, dalla ricerca OCSE (“Redditi, in Italia il recupero più marcato tra i Paesi G7”) agli incendi (“Incendi alle Hawaii, Biden dichiara l’emergenza”), passando per la politica estera (“Ecuador: i narcos dietro l’omicidio di Villavicencio, candidato alla presidenza”).

IL FOGLIO

“Salario minimo, grandi tabù”, apre il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

Tema che torna anche nel fondo, intitolato “Opposizioni disunite a Palazzo Chigi. Meloni offre tre idee”).

Nel taglio alto spicca l’ipotesi Pier Silvio Berlusconi in politica (“L’altro Berlusconi”).

“La Casa Bianca vieta il flusso di denaro americano che finisce nell’arsenale bellico cinese”, si legge nella stessa sezione (“Il recinto di Biden”).

In spalla spicca la difficile situazione politica in Africa Occidentale (“Due minacce in Niger”).

DOMANI

“Guerra sul salario e lite con le banche. Meloni e la propaganda d’agosto” apre il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio alto spicca la nuova “offerta” di un ospedale di Bergamo: 149 euro per saltare la fila (“Nasce il pronto soccorso per i ricchi”).

Nel fondo troviamo invece l’analisi di Serughetto sui “continui tentativi della destra di inquinare la storia, destabilizzare la memoria comune, screditare la scienza, instillare il dubbio, in assenza di evidenze capaci di corroborare una verità alternativa” (“I fatti alternativi della destra inquinano la democrazia”).

“La Basilicata ha perso tutti i suoi treni”, si legge subito sotto.

“Chi sono davvero i tassisti amici del governo”, titola Vanessa Ricciardi nei “Fatti”.