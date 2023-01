I giornali di oggi, martedì 24 gennaio

Il Piano Mattei, l’accordo tra Eni e l’algerina Sonatrach, la riforma della giustizia, la strategia di Scholz sull’invio di armi in Ucraina. La rassegna di oggi

CORRIERE DELLA SERA

“Gas, 5 accordi anti Russia” apre il maggiore quotidiano nazionale.

Tema energia che torna in spalla, con il pezzo di Rampini, “Il grande gioco africano”.

“La Ue: nuovi aiuti militari a Kiev. Lavrov: La guerra con l’Occidente è quasi reale” è il secondo titolo.

LA REPUBBLICA

“Meloni frena Nordio” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Il tema giustizia torna anche nel fondo. “Le ragioni dello stallo” è il commento a firma di Stefano Folli.

Spazio al tema carburanti nel sottotitolo, con “Rottura tra il governo e i benzinai: da stasera lo sciopero di 48 ore”.

A centro pagina spicca il reportage di Fabio Tonacci sulle favelas in Brasile, intitolato “Gli ultimi schiavi del Brasile”.

Nel taglio alto spazio all’intervista all’ad di Eni. “Descalzi: Vedo l’Italia come hub Ue del gas” è il titolo.

LA STAMPA

“Meloni a Nordio: adesso basta” apre il quotidiano torinese.

Il tema giustizia torna nel fondo, con l’articolo a firma di Giovanni Maria Flick “Ma il fine pena mai è contro la carta”.

A centro pagina spicca l’immagine di ragazzi che protestano per chiedere l’invio di armi all’Ucraina. “Kiev, arrivano i Leopard” è il titolo.

Spazio all’Economia nel taglio medio (“Descalzi: il gas algereino ci libererà dalla Russia”).

In spalla, spicca il caso Regeni. “Se pure gli Usa scoprono gli assassini di Regeni” titola Riccardo Luna.

IL SOLE 24 ORE

“Meloni: Ecco il Piano Mattei per l’Algeria” e “Bonomi:«Un ponte tra le due economie»” è il doppio titolo che apre il quotidiano di Confindustria.

Nel taglio alto spazio al tema gas. “Descalzi:«Così Algeri sostituirà il 50% della Russia»”, titola Dominelli. Argomento che torna anche nelle analisi di Bricco (“Il richiamo a Mattei e il gioco dell’energia” e Tabarelli (“Italia hub del gas: ecco i passi da fare”).

Tante le notizie in spalla, dalla geopolitica (“Strategie di pace nell’Indo-Pacifico. Ma Seul e Tokyo aprono all’atomica” e “Ucraina, Lavorv: la guerra con l’Occcidente quasi reale”) al digitale (“La formazione digitale diventa l’ascensore sociale”).

Geopolitica al centro anche nel fondo (“Vertice con il presidente Tebboune: intese su gas, spazio e idrogeno. Accordo tra Confindustria e l’algerina Crea sulla cooperazione nell’industria”).

IL FOGLIO

“Rep. finisce nel pallone” è l’apertura del quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

“Giustizia, autonomia, fisco, premierato. Perché le riforme del governo Meloni saranno un test più per l’opposizione che per la maggioranza”, è il titolo dell’editoriale del direttore.

In spalla, spazio all’Energia con la notizia dell’accordo tra Eni e la compagnia statale algerina Sonatrach (“Giorgia guarda Mattei”).

Nella stessa sezione, Premier protagonista anche nel taglio basso, nel pezzo intitolato “La voce di Meloni”.

Nel fondo, torna il tema degli Esteri. “La titubanza di Scholz fa male a Kyiv, all’Ue e all’industria tedesca” è il titolo.

DOMANI

“Salvini usa Nordio per indebolire Meloni in vista delle regionali”, apre il quotidiano diretto da Stefano Feltri.

Nel fondo, “Il piano Mattei di Meloni è colonialismo mascherato” è il titolo dell’editoriale a firma del direttore.

Nel taglio basso spicca “Il nostro stipendio non dice tutto sul nostro valore”, per la rubrica “Idee”. “Perché non riusciamo a parlare di soldi, di quanto guadagniamo o di quanto ci pagano? Forse perché ci vogliono convincere che ci sia un’equivalenza tra stipendio e valore”, scrive Mariachiara Montera.

Nei “Fatti” torna l’inchiesta che ha coinvolto la moglie e la suocera del deputato Aboubakar Soumahoro. “La caduta di Soumahoro ha distrutto anche il suo movimento di invisibili”, titola Massimiliano Salvo. “Nonostante l’indagine giudiziaria non veda coinvolto il deputato Soumahoro, l’entusiasmo intorno alla sua figura sembra appannato anche tra chi ne ha costituto la base”, scrive Salvo.