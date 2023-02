I giornali di oggi, mercoledì 15 febbraio

Il dopo elezioni regionali, le reazioni dell’Europa al commento di Berlusconi sull’Ucraina, la Ferrari SF23, il Pnrr e la nomina di Margherita Cassano a Presidente della Cassazione. La rassegna stampa

IL CORRIERE DELLA SERA

“Auto green, lite con la Ue”, apre il maggiore quotidiano nazionale. “L’Europa: «Dal 2035 stop a benzina e diesel»”.

Nel fondo spicca il commento di Sabino Cassese, ex giudice della Corte Costituzionale (“Il molto che resta da fare”).

A centro pagina spicca la fotografia di Putin nel treno segreto che usa per spostarsi (“Un treno «invisibile» così si muove Putin).

Nel taglio alto spazio alla politica, con la partita delle nuove nomine (“Dopo il voto si apre la partita delle nomine. Meloni: politica estera, la linea non cambia”), le parole del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana (“E ora l’autonomia”) e Stefano Bonaccini (“Non accetto lezioni”).

In spalla troviamo la nomina di Margherita Cassano a Presidente della Cassazione (“Csm, la scelta: sarà una donna a guidare la Cassazione”).

Protagonista la nuova Ferrari SF23 nel taglio alto (“La nuova Ferrari che fa innamorare”).

REPUBBLICA

“Il Ppe scarica Berlusconi”, titola in apertura il quotidiano Gedi.

“Terzo polo, gelo tra Renzi e Calenda. Il Pd resiste nelle città” è il secondo titolo in evidenza.

Tema che torna anche nel fondo, con il pezzo di Ilvo Diamanti sull’astensionismo, intitolato “La dissoluzione degli elettori”.

“Passate le elezioni in Lombardia e Lazio, iol dibattito politico resterà nelle prossime settimane incentrato sulle Regioni e sul loro rapporto con lo Stato: li disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata”, osserva Carlo Cottarelli nella stessa sezione (“Autonomia reginoale senza solidarietà”).

A centro pagina spicca il reportage di Corrado Zunino dalla Siria, devastata dal terremoto della scorsa settimana (“Viaggio in Siria nel dolore senza fine”).

“La nuova Ferrari pancia snella e muso corto”, titola Alessandra Retico nel taglio basso.

Automobili protagoniste anche in spalla, con la conferma dello stop a diesel e benzina dal 2035 (“Auto inquinanti, la Ue le vieta a partire dal 2035”).

Tante le notizie in spalla, dalle crypto (“Se le criptovalute alimentano l’economia illegale”) al caso Acea (“Scandalo hostess, Castelli lascia la presidenza Acea”), passando per la nomina di Margherita Cassano a presidente della Cassazione (“Per la prima volta una donna a capo della Cassazione”).

LA STAMPA

“Le navi russe nel Baltico. Odessa, minaccia dal mare”, apre il quotidiano torinese.

Spazio alla politica nel fondo, con il pezzo intitolato “Meloni dopo la vittoria avvisa FI e Lega: Credo nell’alleanza ma basta liti tra di noi”.

Subito sotto, Salvatore Vassallo spiega nella sua analisi “Perché l’Italia vota i Fratelli di Giorgia”.

In basso, nella stessa sezione spiccano tre interviste a Daniela Santanché, Gianni Cuperlo e Stefano Patuanelli (“Santanchè e la Lombardia: «Primi ma saremo generosi»”, “Cuperlo ai 5 Stelle: «Uniamoci sui grandi temi»” e “E Patuanelli risponde al Pd: «Mettete da parte l’ego»”).

Tanti i temi nel taglio basso, dallo stop dell’Ue ad automobili a benzina e diesel dal 2035 (“Stop a benzina e diesel, scontro nell’Ue”) alla Formula 1 (“Ecco la nuova Ferrari SF23”), passando per “Il Pnrr e la sfida degli investimenti” e il Patto di Stabilità (“L’ Ecofin a Roma. No a nuovo debito”).

In spalla spazio al caso Acea. “Acea, scandalo Palermo, si dimette la presidente. Parla una delle hostess: «Noi trattate da schiave»”, è il titolo.

IL SOLE 24 ORE

“Auto, stop a diesel e benzina dal 2035. Stretta in arrivo anche per tir e bus” apre il quotidiano di Confindustria.

Spazio al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con “Dl Pnrr, tornano gli incarichi pagati ai pensionati per i vertici della Pa”, il secondo titolo in evidenza.

Nel fondo tornano gli Esteri, con i dati di gennaio dagli Stati Uniti d’America (“Negli Usa i prezzi scendono meno del previsto. Borse in altalena”).

Tanti i temi in spalla, dalla guerra in Ucraina (“Crisi economica e recessione tecnica nell’Europa dell’Est. Allarme per nuovi attacchi di Mosca”) all’industria (“Termini Imerese, avanza il piano ucraino per il rilancio”), passando per la nomina della prima donna a presidente della Cassazione (“Cassazione, il Csm indica Margherita Cassano”) e la direttiva europea che punta a ridurre le emissioni degli edifici (“Solare e caldaie: ecco l’agenda della casa green”).

IL FOGLIO

“Capitalismo di sorveglianza in cassa sei. Amazon ora punta sui supermercati, ci salverà dalle casse automatiche all’italiana?” apre il quotidiano diretto da Cladio Cerasa.

“Piano con gli attacchi a Netanyahu” è il secondo titolo in evidenza. L’alleanza di Bibi con i fanatici è criticabile, ma il rapporto tra giustizia e democrazia merita una riflessione non faziosa”, si legge nel sottotitolo.

“Che fare dopo la vittoria” è il titolo che spicca nel fondo. “Le regionali costringeranno Meloni e Salvini a competere sull’agenda dei doveri”, si legge nel sottotitolo.

Nella stessa sezione spicca l’analisi sui dossier del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che rischiano lo stop dell’Unione Europea (“Occhio al Pnrr”).

DOMANI

“Berlusconi è diventato il grande problema europeo per Meloni”, titola in apertura il quotidiano romano. “Le delegazioni dei popolari europei di Polonia, Paesi Baltici e altri Paesi protestano duramente contro le uscite di Berlusconi sull’Ucraina, costringendo il leader del Ppe Weber a prendere le distanze”, scrive Francesca De Benedetti.

Nel fondo spazio ai “postumi delle elezioni” Regionali. “Piccole speranze dopo la vittoria dei peggiori”, scrive la politologa Nadia Urbinati.

Tema che torna anche nei “Fatti”. “Cosa cambia dentro FdI dopo le elezioni in Lombardia e Lazio”, titolano Davide Maria De Luca e Giulia Merlo.

“Evitiamo la predica apocalittica sull’astensione”, è il titolo dell'”Analisi” di Mattia Ferraresi.