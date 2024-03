Il nuovo Fisco, Salvini accusato di filoputinismo, Houthi minacciano l’Italia. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: l’indagine sul Milan, via libera alla direttiva case green, Kiev a corto di uomini, il rapporto Lega/Russia, le droghe sintetiche, caso Telecom, possibile accordo Hamas/Israele. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Alta tensione con gli Houthi” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

Nel tagllio alto torna il dossieraggio (“Dossier: nuove deposizioni. La premier: ora fino in fondo”).

“La prova di forza e il futuro” si legge nel fondo.

In spalla si parla invece della vendita del Milan (“La vendita del Milan, inchiesta dei pm: È ancora di Elliott”).

“La vera storia delle amnesie di Biden sul figlio morto” si legge nella stessa sezione.

LA REPUBBLICA

“Fisco, lo Stato si arrende” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Nel taglio alto troviamo il rapporto Lega/Russia (“Accuse Ue al Carroccio: È salito sulk carro della propaganda russa”).

“Quando il governo chiude un occhio” si legge nel fondo.

Subito sotto si parla della direttiva case green (“Via libera alle case green. FdI e Lega votano contro”).

“Milan, perquisita la sede. Si indaga sulla cessione del club a Cardinale” si legge a centro pagina.

In spalla si parla della guerra in Medio Oriente (“Perché l’8 marzo ha dimenticato il 7 ottobre”).

LA STAMPA

“Governo, parabola Salvini, a Forza Italia i voti leghisti” apre il quotidiano torinese.

Nel taglio alto si parla del Pnrr (“Il gioco delle tre carte del nuovo Pnrr”).

“Case green, sì della Ue, lo strappo della destra” si legge nella stessa sezione.

Nella stessa sezione spicca l’intervista a Bonaccini (“Bonaccini: il Pd insista sul campo larghissimo”).

“Le minacce Houthi: Nemici dell’Italia. La nave Duilio abbatte due droni” si legge nel fondo.

Subito sotto si parla della guerra in Ucraina (“L’allarme degli 007 Usa: Kiev senza più uomini”).

“Mafia, il nuovo affare delle droghe sintetiche e i campi di oppio distrutti dai talebani” si legge in spalla.

IL SOLE 24 ORE

“Case green, tutte le nuove regole Ue” titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Nel fondo si parla invece della strategia italiana sull’AI (“Intelligenza artificiale: la strategia italiana parte da 1,1 miliardi”).

“Marchesini: Bene 5.0, ora correre per attuarla” si legge subito sotto.

A centro pagina si parla invece di Boeing (“L’anno nero di Boeing tra inchieste, incidenti e mancati controlli”).

Tanti i temi in spalla, da Telecom (“Caso Telecom, governo in allerta. Meloni: Dossier molto complesso”) al Milan (“Milan, per i pm Elliott ha ancora il controllo”), passando per gli elettrodomestici (“Bianco, eco rottamazione per risollevare i consumi”), le assicurazioni (“Generali, record di utili e dividendi per 2 miliardi”) e il lavoro (“L’estero trattiene i manager italiani”).

IL FOGLIO

“Lo show degli sputtanatori sputtanati” titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

A centro pagina si parla della Rai (“La Rai di Pasqua”).

“L’Italia si riprende il suo posto in Niger e cerca sponde anti Putin” si legge nel fondo.

In spalla si parla invece del possibile accordo Hamas-Israele (“Aria di accordo”).

“Accettare razionalmente l’esistenza di un Dio creatore e regolatore dell’Universo si può, basta dare retta alla scienza. Un libro”).

DOMANI

“Nomine di stato e commissioni. Dopo l’Abruzzo Meloni vuole tutto” titola in apertura il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso si parla invece delle accuse a Von der Leyen (“L’Europarlamento attacca von der Leyen”).

“Il campo largo vince se i leader sacrificano i loro ego” titola Pasquino nel fondo.

Subito sotto si parla della guerra in Ucraina (“Il Papa e i tabù. Pace non fa rima con vittoria”).

“Porti, la crisi del settore tra Houthi e il rischio delle privatizzazioni” titola D’Aprile nei “Fatti”.