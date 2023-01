Intel sbarcherà o no in Italia? Il Ceo Gelsinger riapre tutto

Secondo il Ceo Gelsinger, intervistato dal Corriere della Sera, “l’Italia è ancora in gioco, ma anche altri Paesi candidati”

Questione Intel. La multinazionale americana vuole sbarcare in Europa con una mega fabbrica. L’idea di lungo termine è quella di investire nel Vecchio Continente 80 miliardi di euro da qui a dieci anni. Un piano annunciato a marzo 2022 in linea con i progetti dell’Unione europea. E c’entra anche il nostro Paese. Con il governo italiano aveva raggiunto un’intesa per la cittadina di Vigasio (Veneto), l’investimento totale nello Stivale ammonta a 4,5 miliardi di euro e – fonte Reuters – assicurerà 5mila posti di lavoro indotto compreso. Quando? Tra due, massimo quattro anni. “Con questo investimento storico, Intel porterà la sua tecnologia più avanzata nel continente, aiutando l’UE a creare un ecosistema di chip europeo di prossima generazione”, annunciava il gruppo.

Una scelta, quella di Vigasio per l’Italia, fatta per motivi strategici di miglior collegamento rispetto all’opzione Piemonte con la Germania. A Magdeburgo, infatti, Intel sbarcherà con due stabilimenti.

Intel aveva, sempre a marzo scorso, aggiunto di avviare una prima fase da 17 miliardi di investimenti da indirizzare su tre progetti coinvolgenti Germania e Francia ma anche Irlanda, Italia Polonia e Spagna.

Nel corso dei mesi, però, si sono accumulati ritardi. Come ricostruito dal Sole 24 Ore a novembre, il cambio di esecutivo a Palazzo Chigi non aveva certo facilitato i progressi dei lavori. Il negoziato doveva concludersi a dicembre ma, al netto della sempre presente disponibilità da parte italiana, l’impasse è risultato pressoché inevitabile.

Fino a mettere sul piatto l’ipotesi definitiva di binario morto.

Sempre a novembre, Luca Zaia – presidente della Regione Veneto – diceva che “esiste una nostra candidatura, immagino che sia stata scelta prioritariamente. Posso garantire che stiamo lavorando da più di un anno e siamo in una fase cruciale”. E lo stesso numero uno della Lega in Veneto chiedeva uno sforzo al nuovo governo, “un passo in più”.

Arriviamo a oggi. Dopo le frenate, i ritardi e le ipotesi più maliziose, il Ceo Pay Gelsinger ha detto al Corriere della Sera che l’Italia è ancora in gioco.

