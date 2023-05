L’Ue promette aiuti all’Emilia, la Rai divide: le prime pagine

Gli aiuti Ue per l’Emilia Romagna, i progetti esclusi dal Pnrr, le nomine Rai, l’accordo Ita Lufthansa, il conflitto tra Putin e il capo della Wagner, il Festival dell’Economia. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Nomine Rai, scontro e dimissioni” apre il maggiore quotidiano nazionale.

Nel taglio alto spicca l’accordo tra Ita e Lufthansa (“Ita, Lufthansa entra con il 41%”).

In spalla spazio al tema dell’alluvione, con il pezzo intitolato “Alluvione, gli aiuti. Von der Leyen: La Ue è con voi”.

Nella stessa sezione troviamo la guerra in Ucraina (“I messaggi dello chef di Putin”).

La politica estera è protagonista nel fondo (“Pacifismo senza paraocchi” e “Se la Cina smette di capirci”).

LA REPUBBLICA

“TeleMeloni”, apre il quotidiano Gedi.

Il tema delle nomine in Rai torna nel fondo, intitolato “Al servizio della destra”.

Nel taglio medio troviamo il retroscena sulle dimissioni di Lucia Annunziata (“Non resto a fare il prigioniero politico”).

“Pnrr, la lista dei progetti tagliati: dalle mense scolastiche agli asili” è il titolo in evidenza nel taglio alto.

In spalla torna l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna (“Bonaccini: bisogna ricostruire, parlare di consenso è deprimente” e “Von der Leyen: l’Europa sosterrà gli alluvionati”).

LA STAMPA

“Europa al fianco della Romagna” apre il quotidiano torinese.

Tema che torna a centro pagina, con la notizia dell’emergenza rifiuti (“La grande discarica”).

Nel taglio alto spiccano le dimissioni di Lucia Annunziata dalla Rai (“Rai, anche Annunziata sbatte la porta”).

Il tema delle nomine in Rai torna nel taglio alto, protagonista di due pezzi intitolati “Dalla tv di Stato alla tv di Giorgia” e “Come si può uccidere il servizio pubblico”.

Nel fondo spazio alla politica, con le parole del segretario del Pd (“Schlein: No a flat tax, austerity e condoni”).

L’economia è protagonista del taglio medio (“Pnrr, Gentiloni avvisa: Roma non crei ritardi”).

In spalla spicca il tema dei diritti (“La baby sitter sfruttata e quel rider umiliato, l’Italia tradisce il lavoro”).

IL SOLE 24 ORE

“La Germania frena ancora e scivola in recessione” apre il quotidiano di Confindustria.

Nel fondo spicca il tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“Pnrr decisivo per il Pil: due terzi della crescita 2023-2026 appesi al piano”).

“Rapporto sulla finanza pubblica: senza Pnrr +0,4% annuo e non +1,2%” si legge nel sottotitolo.

Nella stessa sezione troviamo la notizia dell’accordo per la cessione del 41% di Ita a Lufthansa (“Ita-Lufthans, c’è l’accordo. Ai tedeschi 41% del capitale”).

A centro pagina risalta il Festival dell’Economia (“Il Festival dell’economia fa il pieno di presenze”).

Nella stessa sezione spiccano le parole di Gentiloni sul Mes (“Lo stop al Mes errore inspiegabile”) e le interviste a Paolo Scaroni (“Con le regole Esg valore agli azionisti”) e Emma Marcegaglia (“Transizione, la Ue risponda agli Usa”).

Tanti i temi in spalla, dall’alluvione (“Emergenza estesa a Marche e Toscana. Piano di aiuti Ue. In arrivo decreto per le ricostruzioni”) al climate change (“La cultura ecologica dell’azione preventiva”), passando per le parole di Mattarella sull’uso frequente di decreti legge (“Moral suasion del Colle sull’ecceso di decreti legge”) e il Fisco (“Bonus barriere al 75% per i singoli appartamenti”).

IL FOGLIO

“Meno capitani, più capitali” apre il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

“Lode ai romagnoli e alla Romagna, terra benevola et benefactrice che rigetta la lagna e chiede un onesto aiuto dal fango dell’apocalisse” è il titolo in evidenza nel taglio alto.

In spalla spiccano le nomine Rai (“Rai Fiume”). “Il cda si spacca, ma le nomine passano. Annunziata via (Ipotesi Maggioni). Anche Augias in fuga”, si legge nel sottotitolo.

“Dove sono i cattivi” è il titolo che spicca nel taglio medio, incentrato sui remake dei film Disney e il cambio di cultura.

Cultura che torna nel taglio basso, protagonista del pezzo intitolato “Egemonia culturale 2.0”.

Nel fondo spicca la guerra privata tra il capo della milizia Wagner e Putin (“Prigozhin lascia Bakhmut all’esercito russo: è una sfida”).

La guerra in Ucraina torna nella stessa sezione (“Washington piccata”).

DOMANI

“L’Emilia al centro dell’Europa. Von der Leyen: L’Ue è con voi”, apre il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi. “La presidente della Commissione è in Italia per rendersi conto dei danni dell’alluvione e ha promesso aiuti. Meloni ha chiesto un occhio di riguardo da parte dell’Ue e incassa il grazie del presidente dem Bonaccini”, si legge nel sottotitolo.

A centro pagina spiccano le dimissioni di Lucia Annunziata (“Annunziata lascia la Rai di Meloni”).

Nel fondo troviamo il tema della riforma delle autonomie delle Regioni (“L’autonomia sommerge il paese e salva la Lega”).

“Così Leonardo dà a Violante 300 mila euro l’anno”, titola Giulia Merlo nei “Fatti”.

“Quel delirio di destra e sinistra sull’egemonia culturale” scrive Castellani nell'”Analisi”.