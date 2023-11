La crescita preoccupa Giorgetti, sciopero dimezzato. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: il vertice tra Xi e Biden, raid in ospedale di Gaza, Florenzi indagato per calcio scommesse, l’accordo con l’Albania sui migranti, stallo sugli ostaggi di Hamas, lettera degli Imam a Mediaset. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Raid nell’ospedale di Gaza” apre il maggiore quotidiano nazionale.

Nel taglio alto torna il calcio scommesse (“Calcio e scommesse: indagato anche Florenzi”).

“Torniamo a parlare di crescita” titola Manca nel fondo.

A centro pagina spicca l’incontro tra Biden e Xi Jinping (“Biden-Xi, l’incontro: La rivalità non sia conflitto”).

“Le accuse all’agenzia Onu” si legge nella stessa sezione.

In spalla spazio allo sciopero dei trasporti (“Trasporti, sciopero dimezzato. Salvini: ha vinto il buon senso”).

“Patto di Stabilità: i vertici e il piano” si legge subito sotto.

LA REPUBBLICA

“Attacco alla democrazia” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Tema che torna nel fondo, intitolato (“L’argine civile delle piazze”).

“Migranti, patto con l’Albania: Accordo fuori dal diritto Ue”, titola Guerrrera subito sotto.

“Da Meloni un invito a sorpresa per Schlein ad Atreju, la festa di FdI”, si legge nel taglio alto.

A centro pagina spicca il vertice tra Biden e Xi (“La mano tesa di Xi a Biden: Il mondo è grande per entrambi”).

“Ostaggi, stallo sui negoziati. Distrutto il Parlamento di Hamas” si legge nel taglio basso.

“La grazia, i crimini e le responsabilità di Putin” titola Politkovskaja in spalla.

LA STAMPA

“Il salario minimo di Meloni. Calderone: serve realismo” apre il quotidiano torinese.

Nel taglio alto tornano Mes e spiagge libere (“Le bandierine sovraniste su Mes e spiagge libere”).

“Tajani: la protesta dei sindacati è politica” si legge nella stessa sezione.

Nel fondo spicca lo stallo sugli ostaggi (“Hamas e Netanyahu: Senza tregua nessun accordo sugli ostaggi. Disgelo tra Biden e Xi”).

“Conte: stop armi a Israele. La Difesa: eri tu a inviarle”, titola Carratelli subito sotto.

Nella stessa sezione troviamo la lettera inviata dagli Imam a Mediaset (“Gli Imam a Mediaset: Basta con l’islamofobia”).

“Fratelli di Tolkien, perché il governo sfila per celebrare il Signore degli Anelli” si legge in spalla.

IL SOLE 24 ORE

“Biden e Xi: nuova fase di dialogo” apre il quotidiano di Confindustria.

Nel fondo spazio agli effetti dei bonus edilizi (“Edilizia, 135 miliardi di bonus ancora in sospeso. Ipoteca da 22-24 miliardi l’anno sui conti”).

“Il debito italiano torna a salire. Pil, stime in calo e ripresa 2024” titolano Romano e Trovati subito sotto.

A centro pagina spicca l’intervista a Paolo Barilla (“Mi preoccupa più il clima dell’aumento dei costi”).

“Renault, l’auto elettrica sbarca in Borsa nel 2024” titola Annicchiarico nel taglio basso.

“Abi, tasso medio sui mutui al 4,37%. Balzo al 5,45% sui crediti alle imprese” si legge nella stessa sezione.

Tanti i temi in spalla, dai trasporti (“Cgil e Uil riducono lo sciopero a quattro ore dopo la precettazione”) al Consiglio dei Ministri (“Conciliazione per le liti fiscali. Arriva l’addio alla mediazione”), passando per la difesa (“Leonardo vende un altro 6,3% della controllata americana Drs”) e la mobilità (“Svolta produttiva per le batterie”).

IL FOGLIO

“Gli ostaggi del terrore dimenticati dall’Onu” titola il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

“L’irrefrenabile pulsione della destra per il tesssoro degli Hobbit, una bella mostra e un tic invidioso: no, Tolkien non era di sinistra” si legge nel taglio alto.

Nel fondo troviamo invece il primato negativo dell’Italia in Ue su Pil e crescita del debito (“La Commissione smonta tutti i numeri di Meloni sul debito. Ed è un guaio”).

“La signora del Mes” si legge subito sotto.

A centro pagina spiccano le manovre in Rai (“Il capolinea Rai”).

In spalla spazio al vertice tra Xi Jinping e Biden (“Avversari senza crisi”).

DOMANI

“Sciopero tagliato: è assalto ai diritti. Meloni e Salvini festeggiano il blitz” titola in apertura il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso spicca il vertice tra Biden e Xi (“Guerre e caos, Biden e Xi fanno i pompieri”).

“Vietato protestare. Cosa rischia il Paese” titola Felice nel fondo.

“Alla Casa Bianca serve un successo in politica estera” titola Termine subito sotto.

“Giorgetti, il draghiano frustato. Su Mes e Patto ha le mani legate” scrive Merlo nei “Fatti”.