LinkedIn Italia, ecco le migliori aziende del 2023

Accenture, Amazon, Bain & Company, ecco le top companies 2023 scelte da LinkedIn Italia

E’ stata resa nota la classifica delle LinkedIn Top Companies 2023 per l’Italia. Sono 25 in tutto e vedono ai primi tre posti Accenture, Amazon e Bain & Company.

ECCO LE 25 TOP COMPANIES DI LINKEDIN ITALIA

Per il terzo anno sono state selezionate 25 aziende. “La metodologia adottata per mettere in evidenza queste imprese considera vari aspetti. Ad esempio, come i dipendenti crescono professionalmente all’interno dell’azienda e quando la lasciano, ma anche come aggiornano le proprie competenze durante l’impiego”, spiega LinkedIn Italia.

“Nel compilare la lista, vengono considerati anche fattori come l’abbandono e i licenziamenti. Non sono idonee per la classifica le aziende che, tra il 1° gennaio e la data di lancio della lista, hanno registrato tassi di licenziamento pari o superiori al 10% della forza lavoro o tassi di abbandono superiori al 10%, in base ai dati di LinkedIn (alcune aziende presenti in lista hanno annunciato licenziamenti al di sotto di questa soglia nell’ultimo anno)”.

Detto delle prime tre, ecco le altre sette della top 10: JD Sports Fashion, Leonardo, UniCredit, Procter & Gamble, Siemens, Intellera Consulting, Tetra Pak. Fincantieri, Fs, EssilorLuxottica sono tra le altre della top 25.

IL COMMENTO DI MICHELE PIERRI

“La terza edizione italiana di LinkedIn Top Companies mostra nuovamente una preponderanza delle aziende IT e tech, ma si presenta più varia che nel recente passato. Rispetto al 2022, guadagnano posizioni i settori del retail, servizi di consulenza manageriale, manifatturiero e farmaceutico”.

“È un cambiamento che mette in evidenza la rapidità con cui diversi settori stanno evolvendo in un contesto di incertezza economica globale e di grandi mutamenti nel mondo del lavoro, e la loro capacità di offrire ai professionisti opportunità di crescita professionale interne ed esterne nonché la possibilità di accrescere le proprie competenze”, ha commentato Michele Pierri, International Editorial Special Projects Lead e Managing News Editor di LinkedIn Notizie Italia.