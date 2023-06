L’Italia ritarda il Mes, stallo sui fondi per i migranti: le prime pagine

È stallo in Ue sul capitolo migranti, l’Italia ritarda il Mes, la vendetta di Putin, l’inchiesta su Miccichè, il Decreto Lavoro, gli scontri a Parigi. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Migranti, più fondi europei” apre il maggiore quotidiano nazionale.

Nel fondo spazio al tema della guerra in Ucraina (“Il segnale che Kiev attende”).

“Lo scontro di fazioni militari e potentati criminali che sta scaraventando la Russia in un moderno Medioevo provoca, tra gli altri, un contraccolpo che ci riguarda molto da vicino”, scrive Buccini subito sotto (“La partita da giocare in Africa”).

“Le purghe putiniane: la Wagner via dal fronte”, si legge nel taglio alto.

A centro pagina troviamo gli scontri a Parigi (“Ragazzo ucciso, caos a Parigi. La mamma: voglio giustizia”).

In spalla spicca l’inchiesta su Micciché (“I pm: Miccichè comprava coca con l’auto blu”).

LA REPUBBLICA

“Russia, l’ora delle purghe” titola in apertura il quotidiano Gedi.

“Disgelo tra Zuppi e Kirill: possibile un altro incontro tra il Patriarca e il Papa”, è il titolo in evidenza nel taglio alto.

Nel fondo spazio al Consiglio Ue (“Orban blocca il vertice Ue: No all’intesa sui migranti”).

“All’opposizione si allarga la forbice tra Pd e M5S” scrive Diamanti subito sotto.

Nel taglio medio troviamo l’analisi di Folli sulle prossime mosse del Governo (“La lunga estate calda della premier”).

In spalla spiccano le proteste in Francia per l’uccisione di un ragazzo da parte della polizia (“Morte di Nahel, la Francia teme giorni di violenze”).

“Paolo Bellini, un neofascista anche per Capaci”, si legge subito sotto.

LA STAMPA

“Governo Meloni, la fiducia resta alta”, titola in apertura il quotidiano torinese.

Nel taglio alto spicca l’inchiesta su Miccichè (“Miccichè e la cocaina: Ora non sniffo più”).

Nella stessa sezione troviamo il tema dell’eredità di Berlusconi (“I figli di Berlusconi blindano la Fininvest”).

“Bonus pensioni basse. Giorgia-Spot nei cedolini”, si legge nel fondo.

“Si fa presto a dire finita l’austerity”, titola Elsa Fornero subito sotto.

In spalla spicca l’arresto del neofascista Bellini (“Arrestato Bellini: Strage di Bologna, c’è un patto segreto”).

Nella stessa sezione troviamo il tema delle ferrovie (“Le Ferrovie: ad agosto cantieri non rinviabili. La beffa dei rimborsi”).

IL SOLE 24 ORE

“Tredicesime, acconti e sconti Ires: tutte le novità della riforma fiscale”, titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

“In Puglia ulivi tagliati agli agricoltori sotto ricatto della criminalità”, si legge nel taglio alto.

Nel fondo spicca il decreto lavoro (“Decreto lavoro, ultimo sì. A giugno sgravi per chi assume giovani, taglio al cuneo più alto da luglio”).

Subito sotto troviamo il tema taxi (“Gualteri: Per i taxi sarà necessario un aumento delle licenze”).

A centro pagina risalta la crescita dell’inflazione tedesca (“In Germania l’inflazione cresce al 6,8%”).

Tanti i temi in spalla, dal Consiglio Europeo (“Meloni: bene i fondi sui migranti. Polonia e Ungheria vanno all’attacco”) alla guerra in Ucraina (“Putin avvia l’epurazione con il generale Surovikin”), passando per il caso Santanchè (“Visibilia e le altre, tutti i bond trappola”) e il design (“Negozi monomarca per i clienti esteri”).

IL FOGLIO

“L’altro miracolo italiano” apre il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

“La rimozione dell’affirmative action non è estremismo ma un tentativo di ristabilire un ordine per tutelare i diritti individuali minacciati dal wokismo”, si legge nel taglio alto.

Nel fondo spicca il Consiglio Ue (“Meloni smorza le euro-polemiche. Fitto ritesse con Gentiloni”).

“Perché i numeri smentiscono lo slancio dell’Europa per le vie sicure ai migranti”, si legge subito sotto.

A centro pagina risalta il calo della povertà (“Sorpresa: la povertà diminuisce”).

Nel taglio medio spazio alla guerra in Ucraina (“Minacce registrate” e “L’editore Prigozhin”).

DOMANI

“Meloni canta vittoria sui migranti. Sul Mes la destra sceglie l’Aventino”, apre il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

“Esposti, scorte e sussurri. È Bartolozzi l’ombra di Nordio”, si legge nel taglio basso.

“Scontri e arresti dopo l’omicidio. La rabbia nelle strade di Francia”, titola Colonna nei “Fatti”.

“Se l’algoritmo commette un reato trovare il colpevole sarà difficile”, scrive Fontanelli nell'”Analisi”.