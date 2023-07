Maggioranza divisa in Ue, l’autonomia regionale si allontana: le prime pagine

Le alleanze in Ue dividono la destra, l’autonomia delle Regioni si allontana, voli troppo cari, Sanità allo sbando, Santanché indagata. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Mosca alla guerra del grano” apre il maggiore quotidiano nazionale.

“Salvini: Le Pen? Berlusconi sdoganò il Msi. Tensione nella maggioranza sulle alleanze”, si legge nel taglio alto.

Nella stessa sezione troviamo il tema dell’autonomia delle Regioni (“Autonomia, 4 big via dal comitato”).

Nel fondo protagonista il Pd (“Il dilemma antico dei due Pd”).

In spalla spazio ai prezzi dei voli (“Voli troppo cari. Bacchettata alle compagnie”).

LA REPUBBLICA

“Bombe italiane per Kiev”, apre il quotidiano Gedi.

Nel fondo spicca l’intervista al ministro Crosetto (“Crosetto: Niente sconti a Marine Le Pen e Afd”).

“Meloni e la sinistra, un anno di penitenza”, si legge subito sotto.

In spalla spicca l’analisi del Cnel sull’Italia (“Sanità in disarmo, scuole insufficienti. Il Cnel fotografa l’Italia diseguale”).

“Quei vincoli contro i lavoratori”, si legge subito sotto.

LA STAMPA

“Aerei, spiagge e ristoranti. L’estate più calda di sempre”, apre il quotidiano torinese.

“Il piano del governo per tutelare i balneari”, si legge nel taglio alto.

Nella stessa sezione spicca il caso Santanché (“Santanché si difende l’incognita è la Lega”).

Nel fondo spazio alla riforma dell’autonomia delle Regioni (“Caro ministro, la vostra legge sull’Autonomia discrimina le Regioni e perciò ci dimettiamo”).

Subito sotto troviamo l’intervista a Calderoli (“Calderoli: Potevano dirmelo in faccia, la politica li condiziona”).

In spalla spazio alla Sanità (“Quella pulsantiera del Cto torinese simbolo della sanità che non ce la fa più”).

IL SOLE 24 ORE

“Cina, riserve ombra per 3 mila miliardi di $”, titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Pechino protagonista di due articoli nel taglio alto (“La Cina chiude la porta a Borell. Stretta degli Usa sui servizi cloud per aziende cinesi” e “Pechino frena le esportazioni di metalli rari usati per difesa e pannelli solari”).

“Banche, Italia in coda per i prestiti erogati alle Pmi europee” si legge nel fondo.

Subito sotto spazio all’autonomia differenziata (“Autonomia differenziata, Calderoli: Io vado avanti. L’opposizione: riforma tramontata”).

“A sorpresa la bolletta del gas scende dell’1,1% a giugno”, si legge nel taglio basso.

Tanti i temi in spalla, dalla guerra delle app (“Musk sotto attacco, Meta lancia nuovo social alternativo a Twitter”) all’alleanza atlantica (“Stoltenberg segretario Nato per un altro anno”), passando per l’economia politica (“L’Europa può indicare una strategia anti crisi”) e i fondi per il rilancio (“Pnrr e asili nido, la Ue apre ma restano distanze”).

IL FOGLIO

“Inflazione sciabattante” titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

“Meno Orbàn, più Mitsotakis. L’alternativa alla destra chiacchiere, complottismo e diversivo esiste e funziona. Finiremo come la Grecia? Magari”, si legge nel taglio alto.

Nella stessa sezione la nuova metro di Milano (“Decolla Milano”).

Nel fondo spazio alle divisioni nella maggioranza (“Così Salvini insidia Meloni, pronta a fare l’equilibrista a Varsavia”).

Subito sotto spicca il tema delle alleanze europee (“Alleanze inevitabili”).

“Con Meloni le tasse si pagano di meno”, si legge nel taglio basso.

DOMANI

“Santanché ministra dei debiti. Indagata dai pm, difesa da Meloni” apre il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel fondo spazio alle proteste in Francia (“Alla Francia delusa e lacerata non rimane che la piazza”).

“Da Rosarno alla Lombardia. Il caporalato non ha confini”, scrive Panariello nei “Fatti”.

“Il Grande Fratello continua a spiarci. La Ue dovrebbe difenderci meglio”, titola Balassone nell'”Analisi”.