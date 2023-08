Manovra al centro del CdM, alta tensione sugli sbarchi. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: mancano 5 miliardi per la Manovra, l’asse Meloni-Giorgetti, il rischio stop agli appalti comunali senza i soldi del Pnrr, la conferma della morte di Prigozhin. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Manovra, misure e scintille” apre il maggiore quotidiano nazionale.

Nel taglio alto spicca l’intervista a Arianna Meloni, sorella della premier (“Arianna Meloni: Sorella di? Io ero già nel Msi a 17 anni”).

Nella stessa sezione troviamo anche l’intervista a Carlo Calenda (“Deluso da Renzi. Costituente e nuovo partito”).

Nel fondo spazio alla nuova legge di Bilancio (“La vera partita dell’Italia”).

In spalla troviamo risalta la conferma della morte di Prigozhin (“La conferma del test del Dna: Prigozhin morto sul jet”).

LA REPUBBLICA

“Migranti, Salvini all’attacco” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Nel taglio alto spicca la scoperta di una spia russa che cercava collaboratori in Italia (“L’agente russa reclutava in Italia”).

Nel taglio medio spazio alla manovra fiscale e alle riforme (“Riforme, Foti (FdI): Il Pd apra una discussione vera sul premiariato” e “Manovra, caccia a 5 miliardi con il taglio dei bonus fiscali”).

In spalla torna la guerra in Ucraina con l’analisi di Ezio Mauro, intitolata “La bandiera nera issata sul Cremlino”.

“Non si uscirà in tempi brevi dalla crisi cinese” scrive Platero subito sotto (“Alle radici della debolezza di Pechino”).

LA STAMPA

“Boom di appalti nei Comuni, rischio stop senza fondi Pnrr” apre il quotidiano torinese.

Nel taglio alto spiccano le riforme (“I garanti della Carta difendano le Camere” e “Azzariti: Il pericolo è indebolire il Colle”).

A centro pagina spicca il reportage nei territori tra Sudan e Sud Sudan (“I dimenticati di Joba”).

Nel fondo spazio ai migranti (“Governo a Lampedusa all’attacco dell’Europa ma il sindaco dell’isola: Ora Meloni venga qui”).

Tema che torna subito sotto, con le parole del cardinale Zuppi (“L’affondo di Zuppi: Accogliere i profughi per costruire il futuro”).

In spalla troviamo le minacce mafiose alle vittime di stupri di Caivano e Palermo (“Le bimbe di Caivano minacciate dai clan. Piantedosi si sfila: Problema culturale”).

IL SOLE 24 ORE

“Assegno unico, 2 miliardi non spesi. Il risiko delle scelte” apre il quotidiano Gedi. “Le risorse avanzate sui 18,6 miliardi stanziati da reimpiegare per sostenere politiche demografiche e arginare la denatalità”, scrive Finizio nel sottotitolo.

Nel fondo spazio al tema delle misure di sostegno per i salari (“Salari, aiuti in cerca di rifinanziamento”).

A centro pagina spicca la nuova strategia per riscuotere multe non accumulate (“Con la riforma della riscossione riparte la caccia ai recuperi”).

Tanti i temi in spalla, dalla scuola (“La scuola riparte dai nuovi concorsi e dalle vecchie riforme in cantiere” e “Educazione civica con finanza e codice stradale”) alle crisi d’impresa (“Nel concordato di gruppo vale il no del creditore singolo”), passando per l’e-commerce (“Per l’export delle Pmi è stato un 2022 da record”).

IL FOGLIO

“Questi strani appuntamenti” titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. “Presentazione, foto rassicuranti (in qualche caso molto intime), profilo con recensioni, per sapere tutto prima di uscire con qualcuna. Com’è il mondo in cui una relazione su tre inizia online. Date Me e altre dating app, tra amore romantico e supermercato del sesso. Un’indagine”, si legge nel sottotitolo.

Nel fondo torna il tema ecoansie (“Contro le ecoansie è l’ora di un ragionevole climate optimism”).

“L’ossessione igienista per le città ci farà brutti, sporchi e cattivi” si legge subito sotto.

DOMANI

“Senatori e ‘ndranghetisti. Ecco il Veneto fascioleghista” titola in apertura il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

“Tornato al lavoro il governo scopre l’elefante nella stanza: va rinnovato il patto di stabilità Ue, sospeso fino a dicembre per pandemia”, scrive Brigantini nel fondo (“Con Bruxelles la strategia del do ut des è fallimentare”).

“L’asse Meloni-Giorgetti isola Salvini in vista della legge di Bilancio” scrive Merlo nei “Fatti”.