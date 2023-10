Manovra, le novità: dalle pensioni al Fisco. L’attacco all’ospedale a Gaza. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: sale il rischio terrorismo in Europa, l’attacco ucraino ai russi, il viaggio di Biden a Tel Aviv, le ultime sul calcio scommesse, l’Esma sollecita il Regolamento europeo sui criptoasset. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Strage all’ospedale di Gaza” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

Nel fondo spazio al giudizio dell’opinione pubblica (“I giudizi offuscati”).

In spalla spazio all’intervista all’ex premier Barak (“Bibi ha fallito, sulla Striscia un errore fatale”).

Subito sotto troviamo l’attacco ucraino ai russi (“L’attacco ai russi”).

“Pensioni, natalità, fisco. Le novità della Manvora” titolano Marro e Piccolillo nella stessa sezione.

Subito sotto troviamo l’intervista a Giuseppe Conte (“Paese in retromarcia. A Kiev serve la pace”).

LA REPUBBLICA

“La strage ora riaccende l’odio” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Nel taglio alto spicca il viaggio del presidente Usa a Tel Aviv (“Biden vola a Tel Aviv, ma Abu Mazen e la Giordania cancellano il vertice ad Amman”).

“Jihad, massima allerta in tutta Europa. Bruxelles, ucciso l’attentatore: sbarcò in Sicilia” si legge nel taglio medio.

Nel fondo spazio al rischio guerra mondiale (“Il rischio della guerra globale”).

In spalla risaltano le novità della nuova Manovra (“Dentro la manovra, cosa cambia dalle pensioni al cuneo fiscale”).

LA STAMPA

“Strage all’ospedale di Gaza” apre il quotidiano torinese.

“È arrivato l’inferno sulla Terra”, titola nel fondo Neumann Dayan.

“La diplomazia in frantumi”, si legge subito sotto.

A centro pagina troviamo le ultime sull’attentatore di Bruxelles (“La ragnatela italiana del killer di Bruxelles”).

“La strategia del terrore eredità di Bin Laden”, si legge nel taglio basso.

In spalla spicca la fine delle pensioni anticipate (“Pensioni anticipate addio nel 2024. Il caso coperture”).

“Saranno i giovani a pagare il conto”, commenta Fornero subito sotto.

IL SOLE 24 ORE

“Pa, ecco tutti gli aumenti nella busta paga di Natale”, titola il quotidiano di Confindustria.

Nel fondo spiccano le novità in Manovra (“Tagli per 10 miliardi, sette solo nel 2026”).

“Case green, lo sconto salta dopo un anno”, si legge subito sotto.

Nella stessa sezione troviamo la lettera del presidente dell’Esma (European Securities and Markets Authority) inviata a Ecofin in cui chiede di accelerare i tempi di attuazione del regolamento europeo sui criptoasset (“Criptovalute, pressing dell’Esma: Accelerare i tempi per le regole Ue”).

Nel taglio alto spazio all’attacco missilistico su un ospedale a Gaza (“Missile sull’ospedale a Gaza: 500 morti. Già 1.000 bambini uccisi dalle bombe”).

A centro pagina troviamo l’attacco ucraino alla Russia (“L’Ucraina attacca due aeroporti militari russi con i super misisli Atacms arrivati dagli Usa”).

Tanti i temi in spalla, dall’intervista a Tremonti (“Tremonti: La crisi in Medio Oriente frutto degli errori della globalizzazione”) alle misure fiscali (“La Germania aumenta sussidi e agevolazioni”), passando per la navalmeccanica (“Fincantieri incontra le aziende partner”) e il lavoro (“Dimissioni in calo. Obiettivo stabilità”).

IL FOGLIO

“Salvare Gaza dalla tragedia del nuovo Jihad” titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

Nel taglio alto spazio alla nuova Manovra (“Il Governo punta in manovra su famiglia e natalità, ma gli strumenti-bandierina come la decontribuzione avranno effetti al contrario”).

Nel fondo spazio alle relazioni degli 007 sulla sicurezza dell’Italia (“Il Viminale è in allerata mentre i nostri Servizi sono in allarme”).

In spalla risaltano le indagini del Fatto Quotidiano sul responsabile della chiusura del programma di Giletti (“Fatto morde pm”).

A centro pagina troviamo invece la visita di Biden in Cina per il Forum sulla Via della Seta (“Il palco di Xi Jinping”).

DOMANI

“Israele, la difficile missione di Biden. A Gaza colpito un ospedale: è una strage” apre il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso spazio al calcio scommesse (“Scommesse e segreti, chi c’è dietro Corona”).

“Quell’odio in se stesso che l’Italia ripudia” titola Giro nel fondo.

Subito sotto troviamo la lezione che proviene dalle elezioni in Polonia (“Le democrazie e la lezione della Polonia”).

“Monza e Foggia, arriva un weekend di paura per Schlein e Conte”, titola Preziosi nei “Fatti”.

Torna anche il salario minimo, nell'”Analisi” di Scotto, intitolata “Il no al salario minimo è una truffa organizzata da Palazzo Chigi”.