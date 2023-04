Mattarella incontra Draghi, giallo sul Pnrr: le prime pagine

Mattarella incontra Draghi, il Governo prepara la stretta sui permessi dei migranti, l’attentato al blogger russo ultras di Putin, le reazioni alle parole di La Russa e Lollobrigida su Liberazione e Reddito di cittadinanza. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Migranti, stretta sui permessi”, apre il maggiore quotidiano nazionale. “Le scelte di Palazzo Chigi in nove punti: dai rimpatri ai centri di accoglienza”, si legge nel sottotitolo.

“Abbiamo appreso che gli imperi sono potenze spinte da quella che ritengono la loro misisone imperiale di cambiare gli equilibri mondiali”, scrive Angelo Panebianco nel fondo, intitolato “Le nuove logiche imperiali”.

Spazio alla politica nel taglio alto, con l’intervista all’ex Presidente del Senato, Marcello Pera. “«Il passato non va più usato. Ma qui manca l’agenda Meloni»”, tiola Antonio Polito.

Subito sotto troviamo le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nei confronti del Governo (“«Questo governo ci porta indietro»”).

In spalla spicca l’attentato contro un blogger russo (“Attentato in un bar a San Pietroburgo: ucciso blogger russo”).

Nel “Dataroom”, Milena Gabbanelli e Paolo Valentino spiegano “La ricetta per far crescere (di tanto) il Pil dell’Europa”.

LA REPUBBLICA

“Corsa contro il tempo” apre il quotidiano Gedi. “Il piano del governo: i progetti in ritardo trasferiti su altre voci di spesa europea: Repower Eu, fondi di coesione e strutturali. Entro fine aprile la revisione del Recovery in Parlamento. Mattarella ha ricevuto Draghi prima dell’incontro con Meloni”.

Nel taglio alto spiccano le parole del ministro Lollobrigida sul Reddito di Cittadinanza “Lollobrigida sul redddito: «Vada nei campi chi sta sul divano»” è il titolo.

“La corruzione male italiano”, titola Ilvo Diamanti nel fondo.

Nel taglio medio spazio alla Politica, con il caso De Luca (“L’inedita coerenza di Elly Schlein”).

“Il peccato della destra reticente sul fascismo”, titola Ezio Mauro in spalla.

Subito sotto torna il tema dell’Intelligenza Artificiale (“Lo Strapaese che ha paura di ChatGpt“).

LA STAMPA

“Mattarella-Draghi, vertice sul Pnrr” apre il quotidiano torinese. Il tema è l’incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e l’ex Premier, Mario Draghi.

Mattarella protagonista a centro pagina, nella foto che lo ritrae mentre incontra i ragazzi di Pizzaut (“Sono uno di voi”).

“L’Italia pare davvero la Nave dei Folli”, scrive Massimo Giannini nel fondo, intitolato “Cara Meloni la Ue aspetta il suo piano”.

“Partiamo dal Pnrr, e l’elenco delle scuse è già piuttosto consistente”, scrive Alessandro De Angelis subito sotto (“È già cominciato lo scaricabarile”).

A centro pagina spicca la notizia dell’attentato contro il blogger russo Vladlen Tatarsky (“Ucciso il blogger ultrà di Putin”).

In spalla Francesca Mannocchi delinea le rotte della speranza dei migranti (“La Libia dei dannati, i migranti venduti dai guardiacoste ai ras dei trafficanti”).

Spazio alla politica a centro pagina, con due pezzi dedicati alla polemica sulle parole dei ministri Lollobrigida (“Lollobrigida e il reddito ultimo schiaffo ai poveri”) e La Russa (“L’Anpi: fa il capopolo, deve lasciare il Senato”).

IL SOLE 24 ORE

“Fisco e immobili. Bonus edilizi e 110%, le vie per sbloccare i crediti 2022 e 2023” apre il quotidiano di Confindustria.

“Antiriciclaggio, focus sui professionisti”, si legge nel fondo.

Subito sotto troviamo il tema dell’equo compenso (“Equo compenso, perimetro ristretto”).

“Criteri, durata e salari: le regole per incarichi qualificati” per gli enti locali.

A centro pagina spiccano i dati dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (“Farmaci carenti, il picco dell’Italia: in un anno aumento del 23%).

Nel taglio medio troviamo invece l’analisi dei dati dell’occupazione (“Lavoro, stranieri a livelli pre Covid. Flussi, pressing per altri ingressi”).

Tante le notizie in spalla, dalle università (“Boom d’iscrizioni ai test di Medicina: trattativa aperta per avere più posti”) ai fondi Ue per l’istruzione (“Dote da 3,8 miliardi per il piano Scuola e competenze”), passando per la logistica (“Nel Centro-Nord sono in arrivo oltre 140 progetti”).

IL FOGLIO

“Il vino cambia il mondo”, apre il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. “Il bere dolce dlelo spritz, un preavviso della fluidità sessuale. Il solutismo e il biologico che entrano nella bottiglia. E poi l’Europa e il commercio, i gusti che si evolvono, l’industria, il made in Italy e il trionfo del glocal. Idee foglianti per accompagnare il Vinitaly 2023”, si legge nel sottotitolo.

“Quella misera idea che la destra italiana ha dei propri elettori” scrive il direttore nel fondo. “Ancora un po’ fascisti omofobi, amici di Putin e nemici dell’innovazione: con l’eccezione di Giorgia Meloni, così vede gli italiani la maggioranza di governo, che tende anche a fare dell’opposizione una macchietta. Il piatto potrebbe risultare indigesto”, si legge nel sottotitolo.

Subito sotto troviamo il commento alle parole di Ignazio La Russa sulla Liberazione (“Il revisionismo secondo La Russa, un esempio di petulanza narcisistica”).

DOMANI

“Il piano nazionale di propaganda e vittimismo” titola in apertura il quotidiano diretto da Stefano Feltri. “Il governo cerca una scysa per la propria incapacità imputando i problemi ai governi precedenti. Ma in realtà sono cominciati con la destra”, scrive Stefano Iannacone.

Nel fondo spazio al tema della carne sintetica. “Cosa può cambiare con la carne coltivata”, scrive Emanuele Felice.

“La radicalità di Zuppi: «Siamo i primi a volere la trasparenza sugli abusi»”, scrive Federica Tourin nei “Fatti.

“La nuova èra della disinformazione di massa è appena cominciata”, titola Andrea Daniele Signorelli nell'”Analisi”.