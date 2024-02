Meloni critica il Colle, Salvini in bilico e Vannacci sospeso. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: si riaccende il caso Salis, Russia pronta ad usare il nucleare, niente Mondiali di atletica a Roma, Yulia Navalalnaya accusa Putin, gli affari di Grilli, le elezioni in Abruzzo. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Salis, scontro con Budapest” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

Nel taglio alto spazio alle elezioni (“Regionali, il centrodestra: candidiamo tre uscenti. Meloni: pericoloso togliere il sostegno alla polizia”).

Nella stessa sezione troviamo l’inchiesta su Vannacci (“Vannacci, sospeso per undici mesi”).

“Allearsi non è così facile” titola Cazzullo nel fondo.

Subito sotto si parla di autonomia delle Regioni (“La fatica di essere autonomi”).

“Niente fondi, Roma non corre per i Mondiali di atletica” si legge in spalla.

Nella stessa sezione si parla di allagamenti (“Paura a Vicenza: allagamenti ma la città è salva”).

LA REPUBBLICA

“Attacco a Mattarella” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Nel taglio alto troviamo il caso Vannacci (“Vannacci sospeso per 11 mesi dall’Esercito: scintille Salvini-Crosetto”).

“Lega in tilt, il Veneto avverte il Capitano: vada via o lo cacciamo” titola Visetti nella stessa sezione.

Nel fondo si parla invece delle elezioni in Sardegna (“La maschera è caduta”).

“Iran, la sfida delle donne senza velo” si legge a centro pagina.

In spalla troviamo l’accusa di Yulia Navalalnaya a Putin (“Navalny, alla vigilia dei funerali la vedova accusa: Putin è un mafioso”).

“Attivista e modellla, il ritorno dell’ex stagista Monica Lewinsky” si legge subito sotto.

LA STAMPA

“Russia pronta a usare il nucleare” titola in apertura il quotidiano torinese.

La Guerra in Ucraina torna nel fondo, intitolato “Una partita a scacchi ai confini dell’Occidente”.

“Perché adesso lo Zar punta sulla Moldova” si legge subito sotto.

Nel taglio alto troviamo la crisi politica delle Lega (“Lega in crisi, il Veneto processa Salvini”).

Nella stessa sezione spicca l’intervista a Bersani (“Bersani: Meloni è brava solo a inventare nemici”).

“Putin boss mafioso” si legge a centro pagina.

In spalla spicca l’attacco di anarchici ad agenti a Torino (“Assalto degli anarchici agli agenti a Torino. Telefonata del Colle. La premier: Ora basta”).

“I ragazzi e le proteste che cambiano il mondo” si legge subito sotto.

IL SOLE 24 ORE

“Superbonus e Pnrr: pioggia di controlli anche dalla Ue, sotto tiro 60mila cantieri” titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Nel fondo spicca la relazione annuale sulla sicurezza del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (“Economia, l’allarme dei Servizi: filiere italiane da proteggere”).

“Africa, nuovi rischi di una grande guerra tra Congo e Rwanda” titola Magnani subito sotto.

Nel taglio alto si parla invece di innovazione (“Cloud nazionale: freno ai piani 2024, per i privati domande dal 15 marzo per 250 milioni”).

“Vodafone Italia, Swisscom tratta in esclusiva: l’offerta è di 8 miliardi” si legge a centro pagina.

Tanti i temi in spalla, dal destino della Trannistria (“La Transnistria chiede aiuto a Mosca contro la Moldavia”) alle truffe telefoniche (“Frodi al telefono, GdF sequestra 249 mln a Tim”), passando per la giustizia (“Magistrati, sì del Senato ai test psicoattitudinali”) e l’innovazione (“Start up, gli over 50 guidano la carica”).

“La commissione Ue dà luce vaerde a Msc per la quota del 50% di Italo” si legge nel taglio basso.

IL FOGLIO

“Il mistero del lavoro senza crescita” titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

Nel fondo spazio al rapporto dei Servizi sull’influenza cinese in Italia (“L’allarme dei servizi sulle ingerenze della Cina in Italia”).

“Lo Zeitgeist degli Oscar. Andare al cinema, pensare alle nomination e scoprire che la vera sfida dei talenti riguarda la difesa della libertà”, si legge nel taglio alto.

Nel taglio medio si parla invece di elezioni (“Mettici un’altra donna”).

“Salvini si è blindato” si legge subito sotto.

DOMANI

“Meloni rischia gorsso in Abruzzo. Il flop della generazione Atreju” apre il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso spicca la denuncia della moglie di Navalny (“L’Ira di Navalnaya: Putin è un mafioso”).

“La mutazione dei grillini troppe volte sottovalutati”, si legge nel fondo.

Nella stessa sezione si parla delle manganellate di Pisa (“I manganelli e il fallimento del diritto”).

“Da Autostrade a Tim, tutti gli affari portano all’ex ministro Grilli” titola Malagutti nei “Fatti”.

“Quelle esplorazioni dell’Eni a Gaza date da Israele in modo illeggittimo” scrivono Longobardo e Violi.