Nuova veste grafica per l’agenzia di stampa Energia Oltre

Restyling grafico per il sito Energiaoltre.it, nuove funzionalità per gli abbonati e per i lettori

Da oggi è online una nuova veste grafica del sito internet dell’agenzia di stampa quotidiana Energia Oltre, edita da Innovative Publishing. Il rinnovato sito Energiaoltre.it prevede una serie di funzionalità da desk e da mobile per gli abbonati dell’agenzia di stampa quotidiana, che in soli tre anni è entrata nel mercato dell’energia, nel segmento dell’ambiente e dell’economia circolare, nel settore dei media e nei Palazzi delle istituzioni governative, centrali e regionali.

GUERRIERO: SITO INTERNET PIÙ ORGANIZZATO E PIÙ FUNZIONALE AL SERVIZIO DEI NOSTRI ABBONATI

“Si tratta di un sito internet più organizzato per la molteplicità dei contenuti che pubblichiamo e più funzionale al servizio dei nostri abbonati, che dal lunedì al venerdì possono consultare circa 120 lanci di agenzia al giorno sui temi energia, ambiente, mobilità, economia circolare, audizioni parlamentari e appuntamenti di Governo”, scrive il direttore responsabile di Energia Oltre, Michele Guerriero.

SEI CANALI PER UN’INFORMAZIONE COMPLETA

Il sito in chiaro di Energiaoltre.it si compone di sei canali: scenari, energie del futuro, efficienza energetica e innovazione, sostenibilità, Pnrr, agende parlamentari. Inoltre, ogni giorno è disponibile gratuitamente per i lettori una newsletter.

L’agenzia di stampa Energia Oltre dispone di un ufficio centrale a Roma e di un ufficio di corrispondenza a Berlino, sede di un coordinamento per l’Est Europa.

SUL SITO ANCHE LE QUOTAZIONI DI GAS E MATERIE PRIME CRITICHE

Consultabili, inoltre, all’interno del sito le quotazioni in tempo reale del gas all’ingrosso sul mercato di Amsterdam e le quotazioni delle più importanti materia prime critiche, che sono fondamentali per il processo di transizione energetica e l’implementazione di produzione di energia da fonti rinnovabili, oltre che della mobilità sostenibile.