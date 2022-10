Perché Forza Italia spinge ancora su Mangialavori (che a Meloni non piace)

Forza Italia blocca le trattative su viceministri e sottosegretari: Berlusconi spinge su Giuseppe Mangialavori, ma Meloni storce il naso

Mancano poche ore al Consiglio dei ministri in cui Giorgia Meloni ed i suoi alleati devono trovare la quadra sulle 39 caselle di sottogoverno, tra viceministri e sottosegretari e il dossier è ancora pieno di tanti nodi da sciogliere.

Uno su tutti: Giuseppe Mangialavori, deputato di Forza Italia, che l’ala Ronzulli vorrebbe alle Infrastrutture, ma che a Meloni non convince.

I problemi di Mangialavori

Meloni storce il naso perché il forzista è citato, pur senza essere indagato, negli atti dell’inchiesta Imponimento. Secondo quanto riporta Repubblica, la figlia del boss Tommaso Anello sarebbe stata assunta, nel 2018, l’anno delle scorse Politiche, nel laboratorio di analisi dei Mangialavori. i. Un caso che già aveva spinto l’ex presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, lo scorso luglio, a chiedere “spiegazioni” al suo ex membro della Bicamerale.

E per questo, nonostante non sia al momento indagato, la premier sarebbe comunque preoccupata dall’eventuale coinvolgimento di Mangialavori nell’inchiesta.

Le parole di Mulè

Alle preoccupazioni della leader ha però risposto il vicepresidente della Camera in quota Forza Italia, Giorgio Mulé. “Saremmo all’anno zero della politica dovesse esserci un problema, addirittura un veto o un “no”, nei confronti dell’onorevole Giuseppe Mangialavori, che non è stato né condannato, né imputato, né indagato, né raggiunto da alcun avviso di garanzia”, ha detto Mulè a Radio 24.

Perché Berlusconi spinge su Mangialavori?

La verità è che Forza Italia deve tanto a Mangialavori. Medico è coordinatore azzurro in Calabria (dopo la scomparsa di Iole Santelli) dove il partito di Berlusconi ha ottenuto il 16% dei voti. Perdere Mangialavori significherebbe salutare un bel po’ di voti che attualmente sono vitali per Arcore.