Perché il laziale Rocca sponsorizza il Lazio con la Lazio

La giunta regionale del Lazio guidata da Francesco Rocca stanzia 300mila euro alla società del senatore di Forza Italia Lotito per inserire il logo della Regione sulle maglie in vista della Supercoppa di calcio a Riad

Mancava solo il calcio per aizzare nuove polemiche alla Regione Lazio. La Giunta di centrodestra guidata da Francesco Rocca ha deciso di sponsorizzare la squadra di calcio della Lazio, del patron Lotito – parlamentare di Forza Italia – in vista in vista della Supercoppa a Riad, dove voleranno i biancocelesti dal 18 al 22 gennaio prossimo. Trecentomila euro il valore del contributo previsto dalla Regione attraverso un emendamento alla proposta di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. L’obiettivo? Un investimento per “promuovere l’immagine della Regione all’estero”. In che modo? Inserendo il logo della Regione stessa sulle magliette.

300 MILA EURO PER INSERIRE IL LOGO DELLA REGIONE SULLE MAGLIE DELLA LAZIO

A dare la notizia Repubblica. “Quando scendono in campo i biancocelesti in Regione – scrive il quotidiano – si bloccano consiglio e giunta. Tutti incollati allo schermo. Tra i tifosi più accaniti c’è lo stesso presidente Francesco Rocca. Un calvario l’approvazione della legge di bilancio, quando tra una schermaglia e l’altra c’era da correre a vedere come stava andando la partita. Per i 124 anni della società sportiva c’è stata poi grande festa negli uffici regionali. E il governatore si è fatto anche immortalare vicino all’aquila”.

I 124 anni della Polisportiva Lazio sono un pezzo importante della storia della Capitale e dello sport italiano.

Altro tifoso laziale accanito è l’assessore al bilancio Giancarlo Righini, di FdI, da cui è arrivata la proposta. A dare il via libera all’emendamento in commissione bilancio c’erano il presidente Marco Bertucci, i consiglieri Daniele Sabatini, Edy Palazzi e Daniele Maura, tutti di FdI, Giorgio Simeoni, di FI; Pino Cangemi e Laura Cartaginese, della Lega, Mario Luciano Crea, della civica Rocca, la vicepresidente dem Emanuela Droghei e i consiglieri del Pd Mario Ciarla e Daniele Leodori, e Alessandra Zeppieri del Polo progressista.

“Un regalo – scrive sempre Repubblica – che lunedì prossimo verrà anche presentato in conferenza stampa da Rocca e Lotito”.

LE POLEMICHE SUI SOCIAL SULLA DECISIONE DELLA GIUNTA ROCCA

Le polemiche ovviamente non sono tardate ad arrivare. Sui social subito è stato puntato l’indice contro la Regione che spende soldi pubblici per sponsorizzare una squadra di calcio di proprità di un senatore di centrodestra.

Anche la voce storica della Roma allo stadio Olimpico, Carlo Zampa, è intervenuto per dire che “qualunque sponsorizzazione a società sportive andrebbe fatta con soldi privati e non pubblici”.

Ma la destra – come riporta Repubblica – già si difende: “L’ha fatto pure Zingaretti”. Un altro finanziamento ai biancocelesti infatti venne dato dalla giunta dem nel 2019.