Sardegna: la destra litiga, la sinistra pensa ad alleanze. Draghi striglia l’Ue. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: ok al Ddl Capitali, Macron smentisce invio truppe in Ucraina, le elezioni in Abruzzo, proteste alla Biennale Arte, boom in Borsa della filiera dei chip, il piano Schlein. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Una sconfitta, impareremo” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

Tema che torna nel fondo, intitolato “Il senso di un vuoto”.

“Meloni-Salvini, alleati e duellanti” si legge nel taglio alto.

Nella stessa sezione spicca l’intervista a Giuseppe Conte (“Non è una gara col Pd”).

“Biden parla della tregua mentre parla un gelato” si legge a centro pagina.

In spalla spazio alla Biennale Arte (“Biennale Arte, è bufera. Migliaia per il no a Israele”).

LA REPUBBLICA

“Schlein: Non finisce qui” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Nel taglio alto troviamo invece le elezioni in Abruzzo (“Ora è sfida in Abruzzo, opposizioni unite nell’assalto al fortino di FdI”).

“L’arroganza che nuoce alla politica” titola Lopapa nel fondo.

A centro pagina troviamo le parole di Draghi sull’Ue (“Draghi: non si può dire sempre no. La Ue si muova”).

“Olrov in carcere. Accusato di offendere le forze armate russe” si legge a centro pagina.

“Designer Drugs. Lo sballo a basso prezzo” si legge in spalla.

LA STAMPA

“Meloni-Salvini, alta tensione” titola in apertura il quotidiano torinese.

Tema che torna nel fondo, intitolato “Perché il Capitano così perde la partita”.

“I manganelli e le matite, che cos’è l’effetto Todde” si legge subito sotto.

Nel taglio alto spazio al premierato (“I frutti del premierato saranno indigesti”).

“Prodi: campo largo, basta egoismi” si legge nel taglio alto.

In spalla troviamo le parole di Draghi suil’Ue (“La scossa di Draghi all’Europarlamento: Non dite sempre no, è l’ora delle riforme”).

“Truppe Nato a Kiev, Macron resta solo” si legge subito sotto.

IL SOLE 24 ORE

“Industria 5.0, chi incassa il bonus” titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Nel taglio alto troviamo la richiesta di Biden di una tregua (“Biden: Tregua per ill Ramadan. Netanyahu: Sono sorpreso”).

“Non solo Nvidia: dagli Usa all’Asia la filiera dei chip al rally in Borsa” titola Carlini nel fondo.

A centro pagina spicca invece il via libera al ddl capitali (“Per Borse e mercati l’ultimo via libera alle nuove regole”).

“Torna la febbre da Bitcoin. Superati i 57mila dollari: è la prima volta dal 2021” si legge a centro pagina.

Tanti i temi in spalla, dalle elezioni (“Sardegna, i leader del centrodestra: Rifletteremo sui nostri errori”) alle auto (“Byd tratta con il governo per produrre auto in Italia”), passando per il gas (“Eni avvia l’export di Gnl dai giacimenti in Congo”) e l’ex Ilva (“Ex Ilva, procura di Milano apre fascicolo esplorativo”).

IL FOGLIO

“Meloni mette il governo in quaresima” titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

Nel taglio alto si parla invece di elezioni (“Oltre i voti c’è di più. Direzione, competenza, crescita e complottismi residui. Che cosa può imparare Meloni dalla sconfitta in Sardegna”).

“Kyiv libera pezzi di cielo. Aria di F-16” si legge nel fondo.

Subito sotto si parla di agricoltura (“L’agricoltore polacco”).

“Whatever 2.0” si legge a centro pagina.

DOMANI

“Redde rationem nella destra. Meloni ha paura di perdere ancora” apre il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso spicca l’indagine su Modena (“Torture e abusi, ora Modena è un caso”).

“Il piano di Schlein per tornare a vincere” si legge nel fondo.

Subito sotto si parla della possibile coalizione M5S – Pd (“L’alternativa non è più una chimera”).

“Truppe in Ucraina non contemplate. Gli alleati contengono Macron” titola De Benedetti nei “Fatti”.