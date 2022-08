Scarpinato, Cafiero e De Santoli: chi Conte vuole al suo fianco

Tra i 15 candidati della lista di Giuseppe Conte ci sono anche i magistrati antimafia Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato e il professore Livio De Santoli

Al via le parlamentarie del M5S. Gli iscritti al Movimento, dal almeno sei mesi, voteranno dalle 10.00 alle 22.00 di oggi, 16 agosto, sulla piattaforma online SkyVote per scegliere tra i 2mila candidati e per dare l’ok ai 15 nomi scelti da Giuseppe Conte. Una lista ristretta di persone, come ha affermato Giuseppe Comte, che avranno il compito di assicurare “quella continuità di azione e di esperienza necessaria per affrontare la nuova legislatura”.

I 15 di Conte

Partiamo dai ristretti. Nella lista dei candidati di Giuseppe Conte compaiono l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, la capogruppo al Senato Maria Domenica Castellone, la sottosegretaria Barbara Floridia e il ministro Stefano Patuanelli. Nella lista trovano un posto anche l’ex capogruppo al senato Ettore Licheri e Francesco Silvestri, del direttivo del gruppo.

A garantire continuità dovranno essere anche i vicepresidenti Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa, Mario Turco e Alessandra Todde.

I nomi “nuovi”

Tra i 15 candidati anche i magistrati antimafia Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato, l’ex ministro Sergio Costa e il professor Livio De Santoli, esperto in transizione ecologica. Nella lista il notaio del Movimento, Alfredo Colucci.

Le autocandidature (anche di Conte)

Candidato anche l’ex premier Giuseppe Conte, che si propone (autocandidatura) per il collegio della Camera Lazio 1. Anche la Castellone si autocandida, proponendosi agli iscritti per palazzo Madama nel collegio Campania. Patuanelli corre per la Camera in Friuli Venezia-Giulia, il collegio in cui è residente. Chiara Appendino corre per il collegio Piemonte 1, sempre alla Camera, insieme al deputato uscente Luca Carabetta.

In Campania si autocandida Gubitosa, mentre Vittoria Baldino si propone in Calabria. Tra i candidati in Puglia, per la Camera, anche Gianmauro Dell’Olio, Leonardo Donno e Valentina Palmisano.

Per il Senato si propongono Marco Croatti e Maria Laura Mantovani per l’Emilia Romagna. Si ripropongono anche Giulia Lupo, nel Lazio, e Alessandra Maiorino, in Toscana. Luca Pirondini, ex sindaco di Genova, si gioca la candidatura per la Liguria.