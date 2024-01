Scontro sull’Autonomia differenziata, bocciata legge sul fine vita. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: la vittoria di Trump a Iowa, il discorso di Zelensky a Davos, limiti di 30 km/h a Bologna, la spesa per assistenza sanitaria, test della Consulta sugli extraprofitti, processo Casamonica, l’inflazione rallenta. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Zaia bloccato sul fine vita” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

Nel taglio alto spazio alle elezioni nordamericane (“Ciclone Trump, vittoria record a Iowa. E Biden avverte: Temo bugie infinite”).

“Attacco Houthi a una nave greca” si lege nella stessa sezione.

Subito sopra troviamo invece la strategia di Johnson per tornare premier (“Johnson studia il ritorno da premier”).

Nel fondo si parla invece di spese militari (“L’Europa che non sa difendersi”).

“Autonomia, scontro in Aula. Il Pd in piazza” si legge a centro pagina.

“Il re del tonno, le intimidazioni: difendo l’azienda” titola Macrì in spalla.

Nella stessa sezione spicca l’intervista a Zelensky (“Donald deve convincersi: Putin minaccia la Nato”).

LA REPUBBLICA

“Trump scuote l’America” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Tema che torna nel fondo, con il commento di Riotta (“Una nazione divisa”).

Nel taglio alto troviamo l’intervista al Presidente della Consulta (“Barbera: va difeso il pluralismo della Corte”).

“A Davos, muro Ue all’export cinese. Zelensky: Putin un predatore” si legge a centro pagina.

Nella stessa sezione troviamo i nuovi limiti di velocità a 30 km/h a Bologna (“Bologna a 30 all’ora e la città si trasforma in una scuola guida”).

“Processo ai social. Spadaro: serve etica, fragili a rischio” titola Giannoli in spalla.

LA STAMPA

“Gaza, l’Iran sfida gli Stati Uniti” apre il quotidiano torinese.

Nel taglio alto spicca l’intervista alla ministra del Lavoro (“Calderone: Riapriamo il cantiere pensioni”).

“Tenaglia Pasdaran contro Israele” titola Stabile nel fondo.

Nella stessa sezione troviamo invece la geopolitica (“Il nuovo disordine del mondo in crisi”).

“Sta tornando Trump” si legge a centro pagina.

In spalla spicca il reportage su Corviale (“Nella Suburra di Alex tra agugati e pusher, la rabbia delle maestre: Lo Stato ci ha lasciato”).

“Umanità e ricerca, così si salva la Sanità” titola Enoc subito sotto.

IL SOLE 24 ORE

“Partite Iva, per quelle bocciate dal Fisco il reddito medio dichiarato è 23.530 euro” titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Nel taglio alto spicca l’attacco iraniano a Siria, Iraq e Pakistan (“Dall’Iran droni e missili su Siria, Iraq e Pakistan. Anche Shell ferma le navi”).

“Le bombe Usa contro gli Houthi rappresentano un boomerang” si legge nella stessa sezione.

A centro pagina si parla invece di Sanità (“La spesa per assistenza nel 2022 raggiunge quota 157 miliardi”).

“Extraprofitti, test della Consulta anche sul nuovo contributo” si legge nella stessa sezione.

Tanti i temi in spalla, dalla siderurgia (“Ex Ilva, il Governo sceglie la strada del commissario con la Cig per i lavoratori”) al credito (“Mutui, tassi in discesa. Finora non per le imprese”), passando per il bilancio del 2023 (“Inflazione annua al 5,7% ma in brusca frenata”), le accise (“Maxiprocesso Casamonica: per la Cassazione è mafia”) e gli stipendi (“Stipendi, aumenta il potere d’acquisto”).

IL FOGLIO

“Libertà che non vogliamo vedere” titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

Nel taglio alto spazio all’addio di Mourinho (“Amici romanisti, detto per esperienza: non sarà facile il lungo addio a Mourinho. Aveva portato Roma fuori dal Raccordo anulare”).

“Meloni senza fretta per le europee e vuole la Sardegna” si legge nel fondo.

In spalla spicca il successo di Trump in Iowa (“La sbornia in Iowa”).

“Quelli che dimenticano” si legge a centro pagina.

DOMANI

“Troppe scappatorie sulle pensioni. Allarme per le riforme del governo” titola in apertura il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso spicca il discorso di Zelensky a Davos (“L’ira di Zelensky contro gli alleati riottosi”).

“Le elezioni sono una cosa seria. I partiti puntino sul merito” titola Pasquino nel fondo.

Nella stessa sezione si parla di elezioni americane (“Le primarie e la crisi della democrazia Usa”).

“Zingaretti: La destra è battibile. Serve un’agenda su scuola e salari” titola Preziosi nei “Fatti”.