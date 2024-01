Tensioni nella maggioranza sulle Regionali, premierato all’esame. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: la legge Fornero non cambia, l’autonomia differenziata avanza, il Papa da Fazio, alta tensione Usa-Cina per Taiwan, lo show di Trump, Mittal investe in Francia. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Parte Trump, show e minacce” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

Nel taglio alto spazio alle Regionali (“Regionali, si tratta a oltranza per l’accordo. Tensioni tra alleati: la Lega fa resistenza”).

“Perché il Mar Rosso ci riguarda” titola De Bortoli nel fondo.

In spalla spazio all’Ilva (“Mittal, sconto per lasciare l’Ilva. Ora investirà in Francia”).

LA REPUBBLICA

“Il governo tradisce il Sud” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Nel taglio alto troviamo le pensioni (“Duringon: Sulle pensioni cancellare la legge Fornero costa troppo”).

Nel fondo spazio all’autonomia differenziata (“Se aumentano le diseguaglianze”).

“Rivolta contro i tagli ai fondi per l’anoressia” si legge subito sotto.

Nel taglio basso spicca l’intervento del Papa durante il programma condotto da Fazio (“Il Papa: pago con la solitudine l’apertura ai gay”).

“L’unilateralismo minaccia la coesistenza tra le nazioni” titola Mauro in spalla.

LA STAMPA

“Farmaci e liste d’attesa, più povero 1 italiano su 6” apre il quotidiano torinese.

Nel fondo spazio alla guerra in Medio Oriente (“100 giorni di guerra, ecco perché è impossibile credere alla pace”).

“Usa-Cina, alta tensione dopo il voto a Taiwan” titola Lamperti subito sotto.

Nel taglio alto troviamo invece la patrimoniale (“I rischi e i vantaggi della patrimoniale”).

“Sfida Meloni-Schlein. è la logica della tribù” si legge nella stessa sezione.

IL SOLE 24 ORE

“Bonus casa 2024. Sconti, Irpef e durata decidono i lavori dopo lo stop al 110%” titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Nel fondo spazio al boom di richieste per aggiornare l’Isee (“Famiglie, corsa all’Isee per blindare gli aiuti”).

“Per i data center super energivori parte la caccia a soluzioni green” si legge subito sotto.

Nel taglio alto troviamo invece il fisco internazionale (“L’Europa è avanti sulla global tax ma gli altri Paesi non la seguono”).

“Giustizia, aumentano i detenuti, ma anche le misure alternative” titola Maglione nel taglio basso.

Tanti i temi in spalla, dalla scuola (“Iscrizioni al via per il 2024/25: salvi per ora 129 istituti autonomi”) alle Europee (“Digitale e ambiente, la Ue cambia già prima del voto”), passando per il lavoro (“Dalla direttiva sostenibilità più controlli sugli appalti”), il real estate (“Abitazioni di lusso, domanda e prezzi a Milano e Roma”) e l’IA (“I brand accelerano sull’Intelligenza Artificiale”).

IL FOGLIO

“Grosso guaio a citylife” titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

Nel taglio basso torna il tema Ilva (“A Taranto le improvvisazioni dell’italia antindustriale. Idee per il futuro della siderurgia”).

Nel fondo torna il delitto di Erba (“Le discutibiki indagini sotto l’occhio del tribunale del popolo”).

“Abbiamo evitato l’escalation, e guardate dove siamo arrivati” titola Cerasa subito sotto.

DOMANI

“Meloni alla conquista del Veneto. Dopo Zaia FdI sogna un doge nero” titola in apertura il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel fondo spiccano invece le richieste degli Usa a Israele (“Usa contro la guerra delle tasse di Bibi”).

“Nel futuro della premier c’è il fantasma di Trump” titola Castellani nel fondo.

Subito sotto torna la guerra (“L’occidente non sa per cosa sta combattendo”).

“La Genova-Milano è un buco nero. E Salvini vuole farne un modello” titola Zanchini nei “Fatti”.