Tutti i candidati della Lega ai collegi Uninominali per Camera e Senato

La lista dei candidati Lega ai collegi uninominali per Camera e Senato

Sono in fase di definizione le liste dei candidati alle prossime elezioni politiche 2022, che si terranno il 25 settembre. Ecco la lista dei candidati della Lega per i collegi uninominali della Camera e del Senato per la Lega.

UNINOMINALI CAMERA, I CANDIDATI DELLA LEGA

PIEMONTE

-Elena Maccanti

-Alessandro Vigna

-Alberto Luigi Gusmeroli

-Riccardo Molinari

LIGURIA

-Edoardo Rixi

LOMBARDIA

-Laura Ravetto

-Andrea Crippa

-Stefano Candiani

-Nicola Molteni

-Giancarlo Giorgetti

-Rebecca Frassini

-Simona Bordonali

-Silvana Comaroli

-Andrea Dara

TRENTINO ALTO ADIGE

-Vanessa Cattoi

-Sabrina Adami

VENETO

-Giorgia Andreuzza

-Dimitri Coin

-Ingrid Bisa

-Alberto Stefani

-Massimo Bitonci

-Lorenzo Fontana

FRIULI VENEZIA GIULIA

-Vannia Gava

-Massimiliano Panizzut

TOSCANA

-Elisa Montemagni

-Tiziana Nisini

-Edoardo Ziello

MARCHE

-Giorgia Latini

-Mirco Carloni

UMBRIA

-Virginio Caparvi

LAZIO

-Simonetta Matone

-Federico Freni

-Nicola Ottaviani

ABRUZZO

-Alberto Bagnai

PUGLIA

-Davide Bellomo

-Rossano Sasso

CALABRIA

-Domenico Furgiuele

SICILIA

-Valeria Sudano

-Antonino Minardo

SARDEGNA

-Dario Giagoni

EMILIA ROMAGNA

-Jacopo Morrone

-Laura Cavandoli

-Benedetta Fiorini

CAMPANIA

-Tina Donnarumma

-Attilio Pierro

UNINOMINALI SENATO, I CANDIDATI LEGA

PIEMONTE

-Marzia Casolati (Torino città)

-Giorgio Bergesio (Cuneo)

LIGURIA

-Stefania Pucciarelli (La Spezia)

LOMBARDIA

-Massimiliano Romeo (Varese)

-Maria Cristina Cantù (Milano)

-Gian Marco Centinaio (Pavia)

—Daisy Pirovano (Bergamo)

-Stefano Borghesi (Brescia)

VENETO

-Mara Bizzotto (Vicenza)

-Paolo Tosato (Verona)

EMILIA-ROMAGNA

-Elena Murelli (Piacenza-Parma)

TOSCANA

-Manfredi Potenti (Livorno)

LAZIO

-Giulia Bongiorno (Roma Est)

-Claudio Durigon (Viterbo)

CAMPANIA

-Pina Castiello (Napoli)

PUGLIA

-Roberto Marti (Lecce)

CALABRIA

-Tilde Minasi (Reggio Calabria)

SICILIA

-Mario Barbuto (Palermo)

VALLE D’AOSTA

-Nicoletta Spelgatti

TRENTINO ALTO ADIGE

-Martina Loss (Trento)

-Elena Testor (Valsugana)

-Maurizio Bosatra (Bolzano)

-Rita Mattei (Merano)