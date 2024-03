L’Ue congela decreto Cutro e patto Roma-Tirana, Salvini in bilico. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: tragedia al largo della Libia, tensione tra Usa e Cina, elezioni farsa in Russia, piano Eni da 27 miliardi, taglio tassi da giugno, crisi idrica in Sicilia. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Le elezioni blindate di Putin” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

Nel fondo si parla della sfida tra Usa e Cina (“I focolai di tensione Usa-Cina”).

Nel taglio alto spicca l’intervista a Luca Lotti (“Quei giudizi pesanti del Pd”).

“Disturbi del cibo: l’allarme c’è ma l’Italia non vuol vedere” titola Sarzanini in spalla.

Subito sotto si parla della tragedia al largo della Libia (“Oltre 50 migranti morti di sete e fame. Noi abbandonati”).

LA REPUBBLICA

“Le rotte della morte” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Nel taglio alto troviamo invece lo stop al decreto Cutro (“La Corte Ue congela il decreto Cutro e l’accordo Roma-Tirana”).

“Trappola egiziana per Von der Leyen” si legge nel fondo.

A centro pagina troviamo le critiche a Salvini (“Processo a Salvini: Linea da rivedere”).

“Russia, Macron al vertice con Scholz: Prepariamoci alla guerra” titola Ginori in spalla.

Subito sotto si parla di Haiti (“Diario da Haiti allo sbando: Europei in fuga in elicottero”).

LA STAMPA

“Uccisi dalla fame e dalla sete” titola in apertura il quotidiano torinese.

Nel fondo si parla delle elezioni russe (“Le elezioni farsa nella Russia di Putin dove l’opposizione è stata annientata”).

Subito sotto troviamo l’intervista al Nunzio apostolico a Kiev (“Noi cattolici ucraini non capiamo più il Papa”).

“Gaza ormai allo stremo, la battaglia per gli aiuti” si legge subito sotto.

Nel taglio basso troviamo lo scambio di battute tra Conte e Prodi (“Prodi a Conte: vince solo il campo largo”).

“Quelle visioni opposte sulle alleanze a sinistra” si legge nella stessa sezione.

In spalla troviamo lo stop a TikTok (“Ma controllare TikTok è diventato impossibile”).

IL SOLE 24 ORE

“Frodi fiscali, le fabbriche italo-cinesi” titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Nel taglio alto troviamo le frizioni tra Usa e Israele (“Strappo sempre più largo tra Stati Uniti e Israele. Democratici all’attacco”).

“Eni, piano al 2027 da 27 miliardi. Dividendo in crescita” si legge nel fondo.

Subito sotto si parla della sofferenza dell’industria del petrolio russa (“Tra attacchi e sanzioni il petrolio russo vacilla”).

“Fed e Bce, il taglio dei tassi partirà insieme a giugno” si legge a centro pagina.

Subito sotto si parla di spread (“Spread giù fino a 116 punti, poi rivede quota 127”).

Tanti i temi in spalla, dalla crisi idrica (“Sicilia in crisi idrica. Acqua razionata per 1 milione di residenti”) alla produzione di biciclette (“Produzione di biciclette mai così bassa dal 1975”), passando per le banche (“Pagamenti digitali, servizi a confronto”) e la moda (“Zalando, ecosistema per il rilancio”).

IL FOGLIO

“L’inchiesta Milan e il rigore del Toro” titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

A centro pagina torivmao invece le critiche al Papa (“Non sempre infallibile”).

“La verità che manca sui 500 miliardi spesi dall’Italia dal 2021” si legge nel fondo.

Nel taglio alto spicca l’intervista al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano (“Sangiuliano ci spiega perché l’algoritmo del conformismo sta portando le piattaforme di streaming verso derive pericolose. Chiacchierata”).

“Voto forzato” si legge in spalla, in riferimento alle elezioni russe.

DOMANI

“Flop nomine e autonomia in panne. Salvini ora rischia la crisi di nervi” titola in apertura il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso spicca la tragedia a largo della Libia (“L’orrore dei migranti morti di fame e di sete”).

“L’Italia condona. Quanti favori da Meloni agli evasori” si legge nel fondo.

Subito sotto si parla della crisi dei progressisti (“Il moderatismo di sinistra è un inganno”).

“In Spagna approvata l’amnistia. Per Sanchz la Catalogna è una spina” titola De Benedetti nei “Fatti”.