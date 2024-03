UniCredit si aggiudica il premio ABI per l’innovazione nei Servizi Bancari 2024 con “UniCredit University”

UniCredit, nell’ambito del prestigioso Premio ABI per l’Innovazione nei Servizi Bancari – Edizione 2024, ha vinto il primo premio nella categoria “innovazione per la diffusione della cultura aziendale e lo sviluppo di competenze” con “UniCredit University”

UniCredit è orgogliosa di annunciare che il suo progetto innovativo, UniCredit University, è stato insignito del prestigioso Premio ABI per l’Innovazione nei Servizi Bancari – Edizione 2024. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno costante di UniCredit nell’elevare gli standard dell’industria bancaria attraverso l’innovazione e lo sviluppo delle competenze.

UniCredit University rappresenta un’iniziativa pionieristica nel settore bancario, mirata a offrire la migliore formazione professionale a tutti i dipendenti del Gruppo. Questo programma innovativo supporta i dipendenti attraverso un approccio comune e trasparente nel loro percorso di formazione e sviluppo professionale attraverso un’offerta personalizzata, per costruire un team all’avanguardia, pronto ad affrontare le sfide del futuro.

Il progetto UniCredit University, parte di un Global Learning & Development framework, nasce con un progetto pilota lanciato nel 2022 in Italia, costruendo un modello di formazione che ha l’obiettivo di allenare tutti i talenti delle persone attraverso il ritorno alla formazione in presenza e la ripaertura dei sette centri territoriali di formazione di UniCredit in Italia. Nel biennio 2022-2023 la UniCredit University ha erogato oltre 2 milioni di ore di formazione e consentito l’accesso alla formazione in presenza ad oltre 10.000 colleghi.

L’iniziativa è stata parallelamente estesa e sviluppata a beneficio di tutti i colleghi UniCredit attraverso la nascita di diverse Universities nei 13 Paesi del Gruppo, consentendo un approccio su misura all’apprendimento e allo sviluppo di competenze professionali per ciascun area di business e funzione aziendale.

Il progetto ad oggi garantisce gli strumenti di cui hanno bisogno i dipendenti per avere successo, in classroom virtuali e fisiche, attraverso un evoluto ed innovativo sistema di digital learning con accesso a oltre 70.000 contenuti formativi, iniziative di peer to peer learning concentrandosi sull’upskilling e il reskilling delle capacità richieste per il futuro.

La UniCredit University desidera rappresentare un segno tangibile del nostro impegno a sprigionare il potenziale delle nostre persone supportarle nella realizzazione quotidiana del nostro Purpose, quello di fornire alle comunità le leve per il progresso.

E’ inoltre l’impegno del Gruppo UniCredit alle proprie persone di fornire opportunità di sviluppo, formazione e crescita, diffondendo una cultura di apprendimento continuo con l’obiettivo di “Unlock a better tomorrow”.

Il Premio ABI per l’innovazione nei Servizi Bancari si pone l’obiettivo di inserire il mondo bancario nel percorso per la promozione dell’innovazione nei servizi e contribuire al miglioramento dell’immagine del settore rappresentando progetti e servizi innovativi.

Le valutazioni delle candidature sono state svolte da un comitato scientifico composto da autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico che ha effettuato la pre-valutazione dei progetti selezionati e ha dato seguito alla formazione delle graduatorie su criteri di merito quali: qualità dell’innovazione; concretezza e utilità dell’iniziativa dal punto di vista degli utenti coinvolti; risultati ottenuti/obiettivi previsti; innovatività delle metodologie di progettazione impiegate; positive ricadute sull’industria bancaria e sul contesto socio/ambientale.

Le graduatorie così formate sono state sottoposte alla Giuria per l’assegnazione dei riconoscimenti previsti dal Premio.

La Giuria ha determinato in completa autonomia la classifica finale.