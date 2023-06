Vis Factor: a Roma nasce il nuovo polo del posizionamento strategico, delle relazioni istituzionali e della comunicazione integrata

La presentazione è avvenuta lo scorso 23 maggio in via della Scrofa, in un grande evento che ha riunito personaggi politici, mondo della finanza e delle istituzioni, giornalisti e imprenditori

Un nuovo polo del posizionamento strategico, delle relazioni istituzionali e della comunicazione integrata. Vis Factor – questo il nome della nuova società – è stato lanciato a Roma, a sorpresa, lo scorso 23 maggio ed unisce le esperienze e la visione dei due fondatori: Valentina Fontana e Tiberio Brunetti.

DA UN’IDEA DI VALENTINA FONTANA E TIBERIO BRUNETTI

Da sempre attiva nella comunicazione della digital transformation, Fontana si occupa di comunicazione strategica per aziende, istituzioni, associazioni ed enti, e ha creato e curato progetti per la formazione e la divulgazione della cultura digitale.

Brunetti, anacaprese, nel 2017 fonda Spin Factor, inizialmente dedicata in via esclusiva alla consulenza politica con approccio innovativo e integrato e un metodo sartoriale. In seguito ad una scia record di campagne elettorali vinte, nel 2018 la società si apre alla consulenza strategica e al posizionamento istituzionale. Oggi Spin Factor è leader a livello nazionale nel proprio settore.

Del gruppo Vis Factor fanno parte – oltre alla società capofila, Vis Factor, di cui Valentina Fontana è l’AD – Spin Factor, società leader nella consulenza politica strategica e istituzionale, con un forte skill sulle campagne elettorali e la gestione della strategia e comunicazione politica in generale, di cui fondatore e AD è Tiberio Brunetti; Human, l’esclusiva piattaforma di web e social listening realizzata con algoritmo a base semantica italiana, il progetto culturale D’Autore, con rassegne curate da quasi 15 anni da Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi, che il prossimo 23 e 24 Giugno terrà la sua prima edizione a Capri.

L’EVENTO IN VIA DELLA SCROFA

La presentazione si è tenuta nell’affascinante sede di via della Scrofa, nel cuore istituzionale della capitale. L’evento ha riunito personaggi politici, mondo della finanza e delle istituzioni, giornalisti e imprenditori. Ad animare la serata nello studio al secondo piano dello storico palazzo romano l’energia esplosiva di Gianluigi Lembo, chansonnier caprese e animatore dell’Anema e Core di Capri, e la satira puntuale di Federico Palmaroli, in arte Osho, che, stimolato dalle domande di Gianluigi Nuzzi, attraverso le sue vignette ha ripercorso la cronaca politica degli ultimi mesi.

Tra gli oltre 200 ospiti che si sono intrattenuti, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, i presidenti della Regione Basilicata e del Molise, Vito Bardi e Donato Toma. Tra i tanti politici e parlamentari presenti, appartenenti a tutti gli schieramenti politici: Giovanni Donzelli, Marco Furfaro, Giusy Versace, Piero De Luca, Luca Sbardella, Benedetto Della Vedova, Filippo Sensi, Matteo Gelmetti, Alessia Ambrosi, Ylenja Lucaselli, Guido Liris, Marco Scurria, Guerino Testa, Stefano Graziano, gli ex ministri Graziano Delrio e Alfonso Pecoraro Scanio, l’ex presidente della regione Campania Stefano Caldoro.

La serata ha visto la partecipazione anche di importanti giornalisti, tra cui, oltre al già citato Nuzzi, il neo direttore del TG1 Gian Marco Chiocci, il direttore de IlFattoquotidiano Peter Gomez, Sigfrido Ranucci di Report. E ancora il direttore de Il Domani Emiliano Fittipaldi, il direttore de Il Secolo d’Italia Italo Bocchino, il vicedirettore dell’Huffington Post Alessandro De Angelis, Maria Latella di Sky. Con loro le giornaliste Barbara Carfagna, Luisella Costamagna, Simona Branchetti e Alessandra Viero, il direttore del dorso romano del Corriere della Sera Giuseppe Di Piazza, il direttore di Affaritaliani, Marco Scotti, il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato e il direttore di Deepinto, Francesco Piccinini.

ESPONENTI DEL MONDO DEGLI AFFARI, DELLA COMUNICAZIONE E DELLE ISTITUZIONI

Non solo politica e giornalismo, ma anche figure di rilievo nel mondo degli affari, della comunicazione e delle istituzioni: tra gli altri, gli imprenditore Renato Della Valle e Riccardo Toto, Massimo Gianolli, presidente di General Finance, Valerio D’Angelo Ad di Fiven, Stefano Tronelli, AD di Tron Group Holding, il sondaggista Fabrizio Masia, il professore Romano Vaccarella, Nuccio Altieri di Leonardo, Giancarlo Buffo di Cisla, Cristiano Cannarsa di Consip, Francesco Chierca di Edison, Davide Ferraro Ad di Wintime, Giovanni Gatto di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Iaccarino di Enel, Salvatore Lo Giudice di Inwit, Andrea Margelletti, presidente di Cesi, Massimo Caputi, presidente di Terme di Saturnia, gli avvocati Paolo e Giovanni Meladiò, Rosa Pastena di Ryanair, Luca Puggioni di Azimut, Augusto Raggi, Ad di EnelX Italy, Daniele Schroder di Sace, l’avvocato Laura Sgrò, Dorothy Derubeis di MCC, Alessandro Festuccia di Capgemini, Salvatore Castagna di Accenture, Francesco Anglani di BonelliErede, la famiglia Macchiarola di Tecnologica Service.

LA FILOSOFIA DI VIS FACTOR

Vis Factor, si legge dal sito della società, “è il luogo dove si uniscono visione e metodo, analisi e strategia. Un team con competenze specifiche e complementari, tecniche digitali e creative per progettare e costruire identità e creare connessioni.

Un modello esclusivo con un approccio data driven: ogni piano di posizionamento parte dalle analisi realizzate dalla piattaforma proprietaria Human, realizzata con algoritmo a base semantica italiana. Da lì vengono sviluppati piani di posizionamento e comunicazione integrata. Le parole chiave del gruppo sono identità e connessione. Ogni piano di sviluppo è finalizzato a definire l’identità del committente per poi creare o rafforzare connessioni, siano esse reputazionali, relazionali o comunicative”.

Per ulteriori informazioni: www.visfactor.it