Lagarde (Bce): Inflazione, crisi energetica, guerra: vi dico tutto

Il discorso della presidente della Banca Centrale Europea (Bce) alla quarantasettesima riunione del Comitato monetario e finanziario internazionale

Pubblichiamo il discorso tenuto oggi da Christine Lagarde, presidente della Bce, alla quarantasettesima riunione del Comitato monetario e finanziario internazionale.

INFLAZIONE, CARO ENERGIA, GUERRA: PARLA LAGARDE (BCE)

Dalla riunione di ottobre, le prospettive economiche globali sono migliorate sulla scia di un graduale allentamento delle strozzature dell’approvvigionamento globale, del calo dei prezzi dell’energia e della ripresa dell’economia cinese in seguito alla revoca delle misure di contenimento legate alla pandemia.

Anche l’inflazione globale è in calo da quando ha raggiunto il picco nell’estate 2022, sostenuta dall’allentamento dei vincoli di offerta, nonché dall’inasprimento della politica monetaria tra le economie avanzate. Tuttavia, le prospettive di ripresa per l’economia globale rimangono fragili in mezzo alla continua incertezza, alimentata dalla guerra ingiustificata della Russia contro l’Ucraina, e dalla possibilità che le pressioni sui mercati energetici e alimentari globali possano riapparire, portando a rinnovati picchi dei prezzi e a un’inflazione più elevata. I mercati del lavoro resilienti e la forte crescita dei salari, specialmente nelle economie avanzate, suggeriscono che le pressioni inflazionistiche sottostanti rimangono forti.

Allo stesso tempo, altri fattori che possono accelerare la disinflazione includono: tensioni del mercato finanziario persistentemente elevate, calo dei prezzi dell’energia e indebolimento della domanda, dovuto anche in parte a una maggiore decelerazione del credito bancario o a una trasmissione della politica monetaria più forte del previsto.

Poiché si prevede che l’inflazione rimarrà troppo alta per troppo tempo, il Consiglio direttivo della BCE ha deciso a marzo di aumentare i tassi di interesse chiave della BCE di 50 punti base, portando l’aumento totale dal luglio 2022 a 350 punti base. Questi aumenti sottolineano la nostra determinazione a garantire il tempestivo ritorno dell’inflazione al nostro obiettivo a medio termine del due per cento.

L’elevato livello di incertezza rafforza l’importanza di un approccio dipendente dai dati alle nostre decisioni sui tassi di politica, che sarà determinato dalla nostra valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, delle dinamiche dell’inflazione sottostante e della forza della trasmissione della politica monetaria. Il portafoglio del programma di acquisto di attività è diminuito a un ritmo misurato e prevedibile dal marzo 2023, poiché l’Eurosistema non sta più reinvestendo tutti i pagamenti principali derivanti dalla scadenza dei titoli.

Per quanto riguarda il programma di acquisto di emergenza pandemico, il Consiglio direttivo intende reinvestire tutti i pagamenti principali da titoli in scadenza acquistati con esso almeno fino alla fine del 2024 e continuerà ad applicare flessibilità nel reinvestire i rimborsi.

Stiamo monitorando da vicino le attuali tensioni del mercato e siamo pronti a rispondere se necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell’area dell’euro. Il settore bancario dell’area dell’euro è resiliente, con forti posizioni di capitale e liquidità. In ogni caso, il nostro kit di strumenti politici ci fornisce pienamente per fornire un sostegno di liquidità al sistema finanziario dell’area dell’euro, se necessario, e per preservare la trasmissione regolare della politica monetaria.

PERCHE’ E’ RALLENTATA LA CRESCITA DEL PIL

La crescita del PIL dell’area dell’euro è rallentata progressivamente nel corso dello scorso anno e ha ristagnato nel quarto trimestre. Anche la crescita dell’occupazione è rallentata nel 2022, ma è rimasta resiliente nel quarto trimestre nonostante la moderazione dell’attività economica, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto a un livello record. I dati dell’indagine nel primo trimestre di quest’anno hanno suggerito un certo miglioramento dell’attività e della fiducia nel primo trimestre del 2023.

In base allo scenario di riferimento delle proiezioni del personale della BCE (che sono state finalizzate prima dell’emergere delle tensioni dei mercati finanziari a metà marzo 2023), l’economia dell’area dell’euro sembra destinata a riprendersi nei prossimi trimestri poiché il mercato del lavoro rimane forte, le strozzature dell’offerta sono risolte e l’inflazione si modera.

I rischi per le prospettive di crescita sono inclinati al ribasso. Le tensioni del mercato finanziario persistentemente elevate potrebbero inasprire le condizioni di credito più ampie del previsto e smorzare la fiducia. La guerra ingiustificata della Russia contro l’Ucraina e il suo popolo continua a essere un significativo rischio al ribasso per l’economia e potrebbe nuovamente far salire i costi dell’energia e del cibo.

La crescita dell’area dell’euro potrebbe anche essere trascinata verso il basso se l’economia mondiale si indebolisse più bruscamente del previsto. Tuttavia, se le aziende possono adattarsi più rapidamente al difficile ambiente internazionale, questo, insieme alla dissolvenza dello shock energetico, potrebbe sostenere una crescita più elevata di quanto attualmente previsto.

Le misure di sostegno del governo per proteggere l’economia dall’impatto degli alti prezzi dell’energia dovrebbero essere temporanee, mirate e su misura per preservare gli incentivi a consumare meno energia. Poiché i prezzi dell’energia scendono e i rischi intorno all’approvvigionamento energetico si ritirano, è importante iniziare a ritirare queste misure prontamente e in modo concertato. Non essere all’altezza di questi principi può aumentare le pressioni inflazionistiche a medio termine, il che richiederebbe una risposta più forte alla politica monetaria.

Inoltre, le politiche fiscali dovrebbero essere orientate a rendere le economie più produttive e a ridurre gradualmente l’elevato debito pubblico. Infine, i paesi dovrebbero attuare politiche strutturali per intensificare i loro sforzi per rendere più verdi e digitalizzare le loro economie.

IL PUNTO SULL’INFLAZIONE SECONDO LA PRESIDENTE DELLA BCE LAGARDE

L’inflazione principale dell’area dell’euro è diminuita rispetto al picco di ottobre, riflettendo un calo dell’inflazione energetica. Gli effetti di base al ribasso, un allentamento dei prezzi delle materie prime energetiche e l’impatto delle misure governative per proteggere i consumatori dagli alti prezzi dell’energia hanno contribuito a questo declino. Al contrario, i tassi di inflazione alimentare e di base hanno continuato ad aumentare, in parte a causa del passato aumento dell’energia e di altri costi degli input che ancora alimentano i prezzi al consumo.

Anche la domanda pent-up legata alla riapertura dell’economia e l’impatto ritardato delle strozzature dell’offerta continuano a spingere i prezzi verso l’alto. Allo stesso tempo, i dipendenti che chiedono un compenso per la perdita di potere d’acquisto in mezzo a mercati del lavoro serrati si sono tradotti in una maggiore crescita dei salari, mentre molte aziende in settori che affrontano un’offerta limitata e una domanda risorgente hanno aumentato i loro margini di profitto.

Ci aspettiamo che l’inflazione dell’area dell’euro continui a diminuire, poiché le pressioni ritardate sui prezzi svaniscono e la politica monetaria più restrittiva smorza sempre più la domanda. Tuttavia, la crescita dei salari storicamente elevata, legata ai mercati del lavoro serri e alla compensazione per l’elevata inflazione, sosterrà l’inflazione di base nell’orizzonte di proiezione, poiché ritorna gradualmente ai tassi intorno al nostro obiettivo.

Questa prospettiva rimane circondata da una notevole incertezza, con rischi sia al rialzo che al ribasso. Pressioni di gasdotto più forti del previsto o aumenti dei salari o dei profitti più alti del previsto potrebbero far salire l’inflazione, mentre le tensioni dei mercati finanziari e il calo dei prezzi dell’energia potrebbero portare a una disinflazione più rapida. Allo stesso tempo, la maggior parte delle misure delle aspettative di inflazione a lungo termine si attestano attualmente intorno al due per cento, anche se giustificano un monitoraggio continuo.

BANCHE E FINANZA, LA SITUAZIONE DELINEATA DA LAGARDE (BCE)

Le banche dell’area dell’euro rimangono resilienti nell’attuale contesto di mercato grazie a forti posizioni di capitale e liquidità. Dall’inizio del ciclo di aumento dei tassi di riferimento della BCE, la redditività bancaria dell’area dell’euro è stata stimolata da margini di interesse più elevati, mentre la variazione delle svalutazioni e degli accantonamenti è stata finora piuttosto attenuata. Tuttavia, nell’attuale contesto di condizioni di finanziamento più restrittive, anche per le banche, i rischi di credito sono aumentati e le dinamiche di prestito si sono sostanzialmente indebolite, il che potrebbe pesare sulla futura redditività delle banche.

La diminuzione dei prestiti bancari alle imprese non è stata, in generale, compensata da un maggiore ricorso delle imprese al finanziamento basato sul mercato, nonostante un periodo di emissione di obbligazioni societarie nel quarto trimestre del 2022. Guardando al futuro, il calo del portafoglio del programma di acquisto di attività aumenterà la quota di emissione di debito che deve essere assorbita dagli investitori. Sulla base del loro comportamento passato, i fondi di investimento sembrano in grado di assorbire parte di tale aumento.

Allo stesso tempo, nonostante una certa riduzione dell’esposizione ad attività a rischio più elevato, le vulnerabilità strutturali nel settore finanziario non bancario rimangono elevate. I rischi in quel settore possono derivare soprattutto dalla mancata corrispondenza della liquidità e dalla leva finanziaria, che potrebbero influire negativamente sulle condizioni di mercato se i rischi si materializzino. La priorità dovrebbe essere data alle politiche che aiutano a costruire la resilienza riducendo la mancata corrispondenza della liquidità, mitigando il rischio derivante dalla leva finanziaria non bancaria e migliorando la preparazione alla liquidità nel più ampio settore finanziario non bancario.

IL CONTESTO INTERNAZIONALE

Accogliamo con favore il continuo sostegno del FMI all’Ucraina, compreso l’accordo di prestito a pieno titolo recentemente approvato. Insieme a un forte sostegno internazionale, l’accordo sarà essenziale per affrontare le esigenze finanziarie immediate dell’Ucraina e per catalizzare ulteriore assistenza finanziaria. Notiamo che tutti gli adeguamenti alle politiche di prestito e al kit di strumenti del FMI sono uniformemente applicabili a coloro che soddisfano i criteri pertinenti dell’ampia adesione del Fondo.

In considerazione della crescente vulnerabilità del debito, il sostegno ai paesi vulnerabili rimane in cima all’agenda internazionale. Accogliamo con favore la prima conclusione positiva della ristrutturazione del debito nell’ambito del quadro comune del Club G20-Parigi l’anno scorso e incoraggiamo il trattamento del debito di altri paesi candidati a essere finalizzato tempestivamente. L’efficiente coordinamento dei creditori e la trasparenza del debito rimangono fondamentali.

Notiamo una forte domanda di finanziamenti per il Resilience and Sustainability Trust (RST), dopo il suo lancio con successo alla fine del 2022, e accogliamo con favore i buoni progressi compiuti. Le iniziative per garantire l’adeguatezza delle risorse del RST e del Poverty Reduction and Growth Trust dovrebbero mantenere il carattere di attività di riserva dei crediti sui conti di prestito e di deposito di questi trust. Ciò è essenziale per i contributi delle banche centrali nazionali dell’UE. Tuttavia, notiamo che la canalizzazione dei diritti speciali di prelievo da parte delle banche centrali nazionali dell’UE verso le banche multilaterali di sviluppo o i singoli paesi non sarebbe compatibile con il quadro giuridico dell’UE.

IL CONTESTO INTERNAZIONALE (2)

I recenti shock globali e le tensioni geopolitiche hanno avanzato il dibattito sulla riconfigurazione delle catene di approvvigionamento globali. Mentre la maggiore resilienza associata a catene di approvvigionamento meno complesse è auspicabile, un’economia mondiale meno integrata comporta anche dei costi. Indebolisce la diversificazione della produzione globale e, in particolare, l’allocazione efficiente delle risorse a livello globale, che ha un impatto negativo sul benessere in tutto il mondo. La frammentazione geopolitica può anche influenzare l’economia globale attraverso i canali finanziari. La disponibilità di finanziamenti esterni potrebbe essere ostacolata e un minore investimento diretto estero ostacolerebbe la diffusione della tecnologia e quindi la crescita della produttività.

Tutti questi sviluppi richiedono la nostra attenzione immediata; tuttavia, non stiamo perdendo di vista le sfide a lungo termine e stiamo continuando i nostri sforzi per affrontare la crisi esistenziale del cambiamento climatico. Come parte del nostro piano d’azione per incorporare le considerazioni sui cambiamenti climatici nel nostro quadro di politica monetaria, abbiamo deciso di inclinare le partecipazioni obbligazionarie societarie verso emittenti con migliori prestazioni climatiche, attraverso il reinvestimento dei rimborsi a partire dall’ottobre 2022.

Le nostre informazioni finanziarie relative al clima hanno mostrato il mese scorso che questo sforzo stava contribuendo a ridurre l’impronta di carbonio dei nostri portafogli del settore aziendale. Inoltre, stiamo adeguando il quadro collaterale, introducendo requisiti di divulgazione relativi al clima e migliorando le pratiche di gestione del rischio. Recentemente, abbiamo anche pubblicato indicatori statistici per l’analisi relativa al clima. Inoltre, affrontare i rischi climatici e ambientali è una delle principali priorità di vigilanza della BCE per il 2023-25. Le autorità di vigilanza hanno fissato scadenze di risaNamento specifiche dell’istituzione per raggiungere il pieno allineamento con le aspettative di vigilanza entro la fine del 2024 e seguiranno le carenze identificate nei test di stress e nelle revisioni tematiche eseguite nel 2022.

La fase di indagine del progetto dell’euro digitale è sulla buona strada. In autunno, ci aspettiamo di decidere sulla prossima fase del progetto, in cui verrebbero sviluppate e testate le soluzioni tecniche e le modalità aziendali appropriate necessarie per fornire un euro digitale.

Mentre un euro digitale si concentrerebbe prima sul mercato interno dei pagamenti al dettaglio in Europa, stiamo già discutendo a livello internazionale il potenziale dei pagamenti transfrontalieri e transfrontalieri effettuati in valuta centrale al dettaglio (CBDC). C’è accordo sul fatto che la CBDC dovrebbe alla fine contribuire a migliorare i pagamenti transfrontalieri. Man mano che il lavoro globale sulla CBDC accelera, la cooperazione internazionale in questo campo diventerà ancora più importante.