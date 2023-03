I robot sono già tra noi?

Nel 2019, prima che la pandemia di coronavirus sconvolgesse il mercato globale e il mondo del lavoro, i tassi di disoccupazione in Giappone e in Corea del Sud, due nazioni fortemente automatizzate, erano tra i più bassi del pianeta. E nemme- no la crisi del Covid-19 – nonostante l’argo- mentazione apparentemente inattaccabile

La decisione del governo di San Francisco, in California, di autorizzare l’utilizzo di robot in grado di uccidere da parte della polizia ha confermato la peggiore paura di molti, e poco cambia se poi il piano è stato sospeso: siamo entrati davvero nell’era dei robot. Un’era che una buona fetta dell’immaginario collettivo descrive come cupa e caratterizzata dalla di- soccupazione di massa: i robot sostituiranno gli esseri umani in quasi ogni mansione, pri- ma di rivoltarsi contro i loro vecchi padroni. Questo senso comune, messe da parte le speculazioni sull’apocalisse robotica, trova però poche conferme dai dati.

che i robot non si ammalano, e quindi sono migliori delle persone – ha rappresentato il trionfo della macchina sull’umano: al contra- rio, uno dei grandi problemi delle economie avanzate in questo momento è la carenza di lavoratori, che come scrive l’Economist mal si concilia con l’idea che gli impiegati in carne e ossa siano superati. Negli Stati Uniti, prima economia mondiale e maggiore mercato di consumo, le cui innovazioni e tendenze fini- scono spesso per influenzare gli altri Paesi, non ci sono elementi per parlare di una con- trazione massiccia dei lavori di routine, quelli più semplici da automatizzare.

LA PROGRESSIONE SETTORE PER SETTORE

Non sta causando né la sostituzione completa della forza-lavoro né la catastrofe sociale, dunque, ma la robotizzazione sta effettivamente accelerando. La International Federation of Robotics, ad esempio, fa sa- pere che nel 2021 (gli ultimi dati disponibili) l’installazione di robot industriali nel mondo è cresciuta del 31 per cento su base annua, e la vendita di servizi legati alla robotica del 37 per cento. Un dettaglio interessante è che questi aumenti sono stati trainati in manie- ra significativa dal settore della vendita al dettaglio (retail), che rispetto ad altri come l’automotive e l’elettronica era stato molto più lento nell’introduzione degli automi nei propri processi. La svolta è stata stimolata da tre fattori: la scarsa disponibilità di ma- nodopera, l’aumento del costo del lavoro e la riduzione degli acquisti da parte dei con- sumatori, vista l’inflazione.

Mentre la catena produttiva dei retailer online come Amazon è già permeata dalla robotica, gran parte delle operazioni dei rivenditori tradizionali come Walmart o Carrefour vengono ancora svolte a mano. Ma il capo della logistica di Primark stima che nei prossimi tre-quattro anni la quota di automazione dell’industria del retail arriverà al 60-65 per cento, contro il 40 per cento attuale. Secondo uno studio di McKinsey, le società di moda raddoppieranno i loro investimenti tecnologici (in robot e in Intelligenza artificiale, ad esempio) entro fine decennio, che passeranno dall’1,6-1,8 per cento dei loro fatturati nel 2021 al 3,0-3,5 per cento nel 2030. L’integrazione dei pro- cessi digitali nell’organizzazione del lavoro permetterà di dimezzare il time to market delle merci, di aumentare dell’8 per cento le vendite e di abbattere del 20 per cento i costi manifatturieri.