Tecnologia e sostenibilità, quali sono i trend del 2024

Dallo sviluppo di reti energetiche intelligenti alle soluzioni ecologiche per contrastare il cambiamento climatico: i trend tecnologici al servizio della sostenibilità del 2024

Sviluppo di reti energetiche intelligenti, impiego dell’AI in favore della sostenibilità, sviluppo delle reti Ethernet, rendicontazione dei progressi compiuti nell’azione per il clima e soluzioni ecologiche per contrastare il cambiamento climatico. Sono questi i cinque trend per il prossimo anno che ha delineato Cisco, la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e nella fornitura di apparati di networking.

GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEI 200 PAESI DELLA COP28

Del resto al termine della COP28, quasi 200 paesi hanno condiviso un accordo che li impegna in una transizione dalle fonti fossili verso fonti di energia rinnovabili e sostenibili. Un obiettivo che può essere raggiunto solo attraverso un sapiente uso della tecnologia a iniziare dall’intelligenza artificiale.

TREND SOSTENIBILITÀ 2024: SVILUPPO DI RETI ENERGETICHE INTELLIGENTI

Secondo le analisi di Cisco, nei prossimi tre anni, i sistemi di fornitura di energia ora in uso potrebbero avere gravi problemi. Queste condizioni agevoleranno lo sviluppo delle reti intelligenti nel 2024. A causare le problematiche maggiori saranno fenomeni meteorologici sempre più comuni, la North America Electric Reliability Corporation ha avvertito che gran parte della rete elettrica statunitense corre un rischio maggiore di guasti durante grandi tempeste o lunghe ondate di freddo o di caldo. Allo stesso tempo, la crescita delle energie rinnovabili richiede reti più efficienti per permettere alle energie rinnovabili di diventare più redditizie. Uno degli sviluppi possibili sono le microreti.

L’USO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA SOSTENIBILITÀ

Il secondo trend evidenziato da Cisco ha a che fare con la crescita dell’impiego dell’intelligenza artificiale per promuovere gli obiettivi di sostenibilità. In una prima fase l’uso di AI per l’analisi di grandi quantità di dati farà crescere la domanda di elettricità e acqua. Secondo un’analisi di Scientific American entro il 2027 i server AI di tutto il mondo potrebbero consumare tanta energia quanto quella usata in un anno da alcuni piccoli paesi.Tuttavia, i vantaggi dell’intelligenza artificiale per la sostenibilità hanno il potenziale per superare tale impatto. Analizzare e dare un significato a grandi quantità dati sarà fondamentale per affrontare le sfide della sostenibilità e per ottenere informazioni chiave e attuare un’elevata automazione.

LA RIVINCITA DELL’ETHERNET

La tecnologia Power over Ethernet (l’accoppiamento di connettività e fornitura di energia nello stesso cavo) ha più di 20 anni. È stata adottata come standard IEEE fin dal 2003 ma ha avuto un impiego altilenante, perché la connettività elettrica preferita a tutt’oggi rimane quella su cavo in rame. Ora però la tecnologia PoE sta per vivere la sua riscossa. La necessità di rendere gli edifici più intelligenti darà impulso alla diffusione di questa tecnologia. Secondo le stime di Cisco le operazioni edilizie e le costruzioni rappresentano circa il 37% delle emissioni di CO2 a livello globale nel 2021. La PoE consentirà a costruttori, proprietari, inquilini di utilizzare la rete per fornire insieme energia e connettività permettendo agli edifici di diventare davvero intelligenti.

RENDICONTAZIONE DEI PROGRESSI COMPIUTI NELL’AZIONE PER IL CLIMA

L’Accordo di Parigi del 2015 ha ratificato le misure necessarie per limitare entro il 2100 il riscaldamento globale a 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali e questo richiederà un taglio delle emissioni di gas serra del 28% entro il 2030. Una riduzione più massiccia, pari al 40%, consentirebbe di limitare il riscaldamento all’auspicato 1,5°C. Tuttavia, non c’è ancora un modo uniforme o accurato per misurare i progressi fatti dai paesi o nei vari settori dell’economia, per dare conto dei risultati. Nel 2024 potrebbe cresce la pressione sia sul settore pubblico che su quello privato al fine di chiedere la rendicontazione obbligatoria dei risultati raggiunti. Il 2024 potrebbe vedere questo culmine con l’emergere di nuovi standard di settore con particolare attenzione alla contabilità delle emissioni di gas serra e alla materialità dell’impatto climatico. L’industria tecnologica può svolgere un ruolo fondamentale nel fornire tecnologie che aiuteranno le aziende a monitorare e valutare la propria impronta ambientale.

TREND SOSTENIBILITÀ 2024: SOLUZIONI ECOLOGICHE PER CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Gli sviluppi tecnologici rappresentano una parte importante delle strategie per mitigare il cambiamento climatico ma non sono l’unica strada. Secondo il report di Cisco, nel 2024 un ruolo fondamentale delle soluzioni ecologiche, basate sulla natura, come la protezione delle foreste, il ripristino delle paludi costiere, la salvaguardia della biodiversità biologica e della sicurezza alimentare. Le strategie sono svariate e vanno dal popolamento di ambienti marini e terrestri alla gestione sostenibile del territorio.

