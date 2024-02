Ue: la coperta corta dei fondi per la coesione, cosa potrebbe cambiare

Le preoccupazioni degli esperti vanno in due direzioni. Da un lato c’è la questione della contabilità e del bilancio comunitario. Principio cardine delle politiche di coesione è che a ricevere di più sia chi ha più bisogno. Questo significa che paesi oggi beneficiari (come alcune regioni del sud Italia) all’indomani dell’allargamento vedranno meno risorse, che confluiranno, invece, verso i nuovi entrati. Gli esperti, nel documento, consigliano all’Ue di integrare i Paesi “senza compromettere gli investimenti nelle attuali regioni dell’Ue”.

IL BILANCIAMENTO TRA VECCHIE E NUOVE NECESSITÀ

La seconda questione riguarda il bilanciamento tra le vecchie e le nuove necessità. Dare ai paesi neo entranti senza togliere ai vecchi significa solo una cosa: che il bilancio comunitario dovrà crescere per riuscire a rispondere alle nuove (e vecchie) esigenze. “Sono pertanto necessari fondi aggiuntivi – si legge nel documento. Ma non solo. L’entità delle sfide, in particolare in Ucraina, impone, secondo gli esperti, di non fare affidamento esclusivamente sulla politica di coesione ma chiede all’Ue di “intraprendere interventi specificamente mirati, possibilmente utilizzando meccanismi ad hoc per garantire che le questioni più urgenti e difficili come la ricostruzione siano affrontate in modo efficace. Solo in questo modo è possibile massimizzare l’impatto e i rendimenti di qualsiasi futura politica pubblica”.