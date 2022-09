Che tempo farà domenica 25 settembre

Che tempo farà il giorno delle elezioni? Nella giornata di Domenica 25 settembre sono previsti locali rovesci o temporali principalmente nelle zone interne e tirreniche del Centro

Incertezze non solo tra gli elettori che domenica 25 settembre sono chiamati a votare. Anche il tempo, nel fine settimana non sembra regalare grandi certezze. Sabato 24 settembre, infatti, “di una intensa perturbazione atlantica (la n.7 del mese)” determinerà “un peggioramento a iniziare dalle regioni di Nord-Ovest e che richiamerà, almeno inizialmente, venti meridionali con afflusso di una massa d’aria più mite sul Mediterraneo centrale”, riporta Meteo.it.

Domenica 25 settembre, giorno in cui gli italiani sono chiamati a votare, la perturbazione si sposterà nelle regioni centrali. “Domenica 25 settembre sarà ancora una giornata condizionata dal passaggio perturbato ma con ampi margini di incertezza sulla localizzazione delle piogge”.

Dalle proiezioni attuali, “le piogge in giornata, anche sotto forma di locali rovesci o temporali, dovrebbero interessare principalmente le zone interne e tirreniche del Centro e l’ovest della Sardegna”. Piogge anche nel Nord-est.

E sul resto d’Italia? Il” tempo sarà perlopiù asciutto con una maggiore probabilità di locali piogge a fine giornata al Nord”, spiega sempre Meteo.it.

Tornano a salire, invece, le temperature. “Temperature in diffuso e anche sensibile aumento nelle minime; massime in calo al Nord-Est e in Toscana, perlopiù in ulteriore lieve aumento nel resto del Centro-Sud anche per effetto della ventilazione meridionale. Soffieranno infatti venti da sud o di Scirocco fino a localmente forti sulla Sardegna e sul Tirreno occidentale e settentrionale”.

Che tempo farà a Roma?

E a Roma, dove i partiti attenderanno con ansia di festeggiare (o meno) i risultati delle elezioni? Previsti pioggia e temporali per tutto il giorno. Una schiarita si attende per la sera, dopo le 22.00.