Regionali, come funzionano i sistemi elettorali di Lazio e Lombardia? Lo spiegone di YouTrend

Verso il voto del 12 e 13 febbraio in Lombardia e Lazio. Majorino sfiderà Moratti e Fontana con l’appoggio dei Cinque Stelle. A succedere Zingaretti, sfida tra Rocca, D’Amato e Bianchi

Manca meno di un mese al voto regionale in Lombardia e nel Lazio. Due appuntamenti elettorali molto importanti che rappresenteranno la prima sfida sul territorio della destra al governo sotto la premiership di Giorgia Meloni. Due occasioni che hanno, lato opposizioni, messo in luce ancora una volta le difficoltà di convergenza totale tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Che per la successione di Fontana appoggeranno Pierfrancesco Majorino, mentre nella regione sin qui governata da Nicola Zingaretti punteranno sulla giornalista Donatella Bianchi tradendo il percorso del campo largo.

Riepilogando tutte le candidature, allora, abbiamo: in Lombardia Piefrancesco Majorino (Pd, M5S), Letizia Moratti (Terzo Polo), Attilio Fontana (centrodestra). Nel Lazio, sfida tra Francesco Rocca (centrodestra), Alessio D’Amato (Pd-Terzo Polo) e Donatella Bianchi (M5S).

I SISTEMI ELETTORALI DI LOMBARDIA E LAZIO

Come voteranno i residenti delle due regioni? Come spiega YouTrend, vincerà il candidato con la maggioranza relativa dei voti validi espressi. Di più: “Si può votare solo per il Presidente, solo per una lista (ma il voto viene esteso in automatico anche al Presidente collegato) o per entrambi. È ammesso il voto disgiunto”.

Differenze? Mentre in Lombardia vale il premio di maggioranza assoluta (nel Consiglio) al vincitore, nel Lazio “esiste la possibilità che l’opposizione ottenga più seggi dello schieramento del Presidente”.

I RISULTATI DEL 2018

Cinque anni fa, in Lombardia la percentuale dei votanti si assestò sul 73,10% e Attilio Fontana vinse con il 49,75% delle preferenze. Nel Lazio i votanti furono il 66,46% e Nicola Zingaretti fu eletto con il 32,92%.