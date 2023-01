30 gennaio-3 febbraio: i lavori principali delle commissioni della Camera

I lavori delle principali commissioni della Camera: audizione informale del Segretario di Stato presso il Ministero francese per l’Europa e gli Affari Esteri, con delega all’Europa, Laurence Boone, DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici, DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Lunedì 30 gennaio

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (seguito esame C. 750 Governo – Rel. per la I Commissione: Ziello, Rel. per la IX Commissione: Raimondo) (Sono previste votazioni)

Esame:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici (esame emendamenti C. 785 Governo, approvato dal Senato – Rel. Iezzi) (Sono previste votazioni)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari (esame emendamenti C. 80 e abb.-A – Rel. Urzì) (Sono previste votazioni)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (esame emendamenti testo unificato C. 303–387–624–692–780–784-A – Rel. Bordonali)

Martedì 31 gennaio

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (seguito esame C. 750 Governo – Rel. per la I Commissione: Ziello, Rel. per la IX Commissione: Raimondo) (Sono previste votazioni)

Mercoledì 1° febbraio

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (seguito esame C. 750 Governo – Rel. per la I Commissione: Ziello, Rel. per la IX Commissione: Raimondo) (Sono previste votazioni)

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (esame C. 771 Governo – Rel. Michelotti) (Sono previste votazioni)

Giovedì 2 febbraio

Modifiche all’articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura (esame C. 23cost. Costa e C. 434 cost. Giachetti – Rel. Nazario Pagano) (Non sono previste votazioni)DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (seguito esame C. 750 Governo – Rel. per la I Commissione: Ziello, Rel. per la IX Commissione: Raimondo) (Sono previste votazioni)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Lunedì 30 gennaio

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (esame C. 771 Governo – Rel. Palombi) (Non sono previste votazioni)

Martedì 31 gennaio

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (seguito esame Atto n. 18 – Rel. per la II Commissione: Bellomo; Rel. per la XIII Commissione: Cerreto) (Sono previste votazioni)

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (seguito esame C. 771 Governo – Rel. Palombi) (Sono previste votazioni)

Interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero della Giustizia

Mercoledì 1° febbraio

Audizione informale di Laura Liberto, coordinatrice nazionale di “Giustizia per i diritti” di Cittadinanzattiva, e di Carla Forcolin, fondatrice dell’associazione “La gabbianella e altri animali”, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 103 Serracchiani, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 31 gennaio

Comunicazione del presidente sugli esiti della missione svolta a Trieste in occasione della Conferenza nazionale L’Italia e i Balcani occidentali: crescita e integrazione (24 gennaio 2023)

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (seguito esame C. 750 Governo – Rel. Caiata)

Risoluzione 7-00015 Boldrini: sui raid condotti dalla Turchia contro le regioni curde della Siria e dell’Iraq e sul rispetto dello stato di diritto in Turchia (seguito discussione)

Giovedì 2 febbraio

Audizione della Vice Segretaria Generale e Presidente del Gruppo per lo sviluppo sostenibile dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, Amina J. Mohammed

Interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 31 gennaio

Comunicazione del presidente sugli esiti della missione svolta a Trieste in occasione della Conferenza nazionale L’Italia e i Balcani occidentali: crescita e integrazione (24 gennaio 2023)

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Lunedì 30 gennaio

Esame:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici (esame C. 785 Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti – Rel. Giorgianni)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (esame C. 303 e abb.-A ed emendamenti – Rel. Ottaviani)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (esame C. 80 e abb.-A ed emendamenti – Rel. Frassini)

Martedì 31 gennaio

Alla X Commissione: DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (esame C. 771 Governo – Rel. Pella)

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (esame Atto n. 19 – Rel. Pella)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell’UE (esame COM(2022) 583 final – Rel. Lucaselli)

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 31 gennaio

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (seguito esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, C. 771 Governo – Rel. Matteoni) (Sono previste votazioni)

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti (seguito esame C. 107 Centemero – Rel. Centemero) (Non sono previste votazioni)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Lunedì 30 gennaio

Risoluzione 7-00037 Amorese: Iniziative per la promozione del “Giorno del ricordo” nelle scuole e nella società civile

Martedì 31 gennaio

Deliberazione di una indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo

Risoluzione 7-00037 Amorese: iniziative per la promozione del “Giorno del ricordo” nelle scuole e nella società civile

Interrogazioni:

5-00013 Manzi: sui tempi di avvio della procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado di cui al decreto-legge n. 126 del 2019

5-00089 D’Alfonso: iniziative per garantire ai comuni l’assegnazione dei fondi necessari per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici

5-00268 Cherchi: applicazione delle misure in materia di corsi di primo soccorso negli istituti secondari di primo e secondo grado

5-00289 Giagoni: iniziative per garantire l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nella scuola

5-00297 Zaratti: misure per garantire la sicurezza e la salute degli studenti nello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)

Mercoledì 1° febbraio

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2021-2023 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (esame atto n. 20 – Rel. Dalla Chiesa)

Incremento delle aliquote dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell’attività sportiva (esame C. 534 Berruto – Rel. Manzi)

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale (esame C. 659 Varchi – Rel. Cangiano)

Giovedì 2 febbraio

Audizioni, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone, recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica, di rappresentanti di:

Assotelecomunicazioni (ASSTEL)

Associazione provider indipendenti (ASSOPROVIDER)

Venerdì 3 febbraio

Audizione nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone, recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica, di rappresentanti della Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali (FAPAV)

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Lunedì 30 gennaio

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (Atto n. 19), di rappresentanti di:

ore 9.50: UNITEL – Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti locali

ore 10: Confcommercio

ore 10.10: Rete professioni tecniche (RPT)

ore 10.20: Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi)

ore 10.30: Unione Province d’Italia (UPI)

ore 10.40: FEDERBETON

ore 10.50: Unione SOA Italiane

ore 11: Associazione Nazionale Piccoli Comuni D’Italia (ANPCI)

ore 11.10: Confederazione nazionale artigiani (CNA)

ore 11.20: Confartigianato

ore 11.30: Confesercenti

ore 11.40: Consiglio nazionale Architetti

ore 11.50: Gruppo ASTM

ore 12: Confindustria

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari (esame emendamenti C. 80–532–605–717–737-A – rel. Lampis)

Martedì 31 gennaio

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (Atto n. 19), di rappresentanti di:

ore 9: Conferenza delle regioni e delle province autonome

ore 9.15: Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

Risoluzione 7-00025 Foti: sull’evoluzione della normativa europea in materia di prestazione energetica nell’edilizia (discussione) (non sono previste votazioni)

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (Atto n. 19), di rappresentanti di:

ore 14.20: Istituto Grandi Infrastrutture (IGI)

ore 14.30: Consiglio di Stato

Mercoledì 1° febbraio

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (Atto n. 19), di rappresentanti di:

ore 9: Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

ore 9.15: Corte dei Conti

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (seguito esame Atto n. 19 – rel: Rotelli e Mazzetti) (non sono previste votazioni)

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (Atto n. 19), di rappresentanti di:

ore 14: Gruppo FS

ore 14.20: Associazione Trasporti (ASSTRA)

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Lunedì 30 gennaio

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (seguito esame C. 750 Governo – Rel. per la I Commissione: Ziello; Rel. per la IX Commissione: Raimondo) (sono previste votazioni)

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (esame C. 771Governo – Rel. Amich) (non sono previste votazioni)

Martedì 31 gennaio

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (seguito esame C. 771 Governo – Rel. Amich) (sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (seguito esame Atto n. 19 – Rel. Baldelli) (non sono previste votazioni)

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (seguito esame C. 750 Governo – Rel. per la I Commissione: Ziello; Rel. per la IX Commissione: Raimondo) (sono previste votazioni)

Mercoledì 1° febbraio

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (seguito esame C. 750 Governo – Rel. per la I Commissione: Ziello; Rel. per la IX Commissione: Raimondo) (sono previste votazioni)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2021)812 final e allegati)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2022)384 final e allegati)

Giovedì 2 febbraio

Audizioni, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648Mollicone, recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica, di rappresentanti di Assotelecomunicazioni (ASSTEL) e dell’Associazione provider indipendenti (ASSOPROVIDER)

Venerdì 3 febbraio

Audizione di rappresentanti della Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali (FAPAV), nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone, recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Lunedì 30 gennaio

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge recante DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (C. 771 Governo), di rappresentanti di:

Ore 12: Libera associazione di distributori gas e affini (Aldigas)

Ore 12.15: Agenzia delle entrate

Ore 12.30: Agenzia delle dogane e dei monopoli

Ore 12.45: Guardia di finanza

Ore 13: QualEnergia.it

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (seguito esame C. 771 Governo – Rel. Colombo) non sono previste votazioni

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici (esame emendamenti C. 785-A Governo, approvato dal Senato – Rel. Squeri)

Martedì 31 gennaio

Risoluzioni 7-00025 Foti: Sull’evoluzione della normativa europea in materia di prestazione energetica nell’edilizia (Discussione) non sono previste votazioni

Mercoledì 1° febbraio

Indagine conoscitiva sul Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell’impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.

Ore 13.30 Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme

Ore 13.50: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA)

Ore 14.10: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato

Ore 14.30: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti

Giovedì 2 febbraio

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (seguito esame C. 771 Governo – Rel. Colombo) non sono previste votazioni

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 31 gennaio

Indagine conoscitiva: deliberazione di un’indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo

Alla X Commissione: DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (seguito esame C. 771Governo – Rel. Giaccone)

Seguito dell’audizione informale di rappresentanti del CNEL e dell’ISTAT sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia da COVID-19 nel mondo del lavoro

XIII COMMISSIONE – AGRICOLTURA

Lunedì 30 gennaio

Nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00026 Caretta: in merito alle iniziative da assumere per contrastare l’introduzione nell’etichettatura dei vini di indicazioni di rischio per la salute connesso al consumo di alcool:

ore 12: audizione del prof. Mariano Bizzarri, professore di patologia clinica presso l’Università degli studi La Sapienza di Roma

ore 12.45: audizione, in videoconferenza, di Agrinsieme e Coldiretti

ore 13.30: audizione, in videoconferenza, di Federdoc, Federvini e Unione italiana vini (UIV)

Martedì 31 gennaio

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (seguito esame atto n. 18 – Rel. per la II Commissione: Bellomo – Rel. per la XIII Commissione: Cerreto)

Risoluzione 7-00026 Caretta: in merito alle iniziative da assumere per contrastare l’introduzione nell’etichettatura dei vini di indicazioni di rischio per la salute connesso al consumo di alcool (seguito discussione)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 31 gennaio

Alle Commissioni I e IX: DL 1/23: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (seguito esame C. 750 Governo – rel. Mantovani) (Sono previste votazioni)

Alla X Commissione: DL 5/23: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (esame C. 771 Governo – rel. Giglio Vigna) (Non sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (seguito esame atto n. 18 – rel. Candiani) (Sono previste votazioni)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 (esame COM(2022)586 final – rel. Candiani) (Non sono previste votazioni)

Mercoledì 1° febbraio

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2021)812 final)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2022)384 final)

Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 (seguito esame COM(2022)586 final – rel. Candiani) (Sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici (seguito esame atto n. 19 – rel. Di Maggio) (Sono previste votazioni)

Giovedì 2 febbraio

Audizione di rappresentanti dell’ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell’UE per un’Europa dei risultati ( COM(2022)518 final)

Alla X Commissione: DL 5/23: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (seguito esame C. 771Governo – rel. Giglio Vigna) (Sono previste votazioni)

Venerdì 3 febbraio

Audizione informale del Segretario di Stato presso il Ministero francese per l’Europa e gli Affari Esteri, con delega all’Europa, Laurence Boone.

Leggi anche: Meloni vista dai giornali