Chi è Alessandro Campi, nuovo Commissario straordinario per l’Istituto per la Storia del Risorgimento

Il professor Alessandro Campi è stato nominato Commissario straordinario dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano fino al 31 dicembre 2023 con decreto del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. Questa la nota pubblicata poco fa sul sito del Ministero della Cultura.

CHI E’ ALESSANDRO CAMPI, EDITORIALISTA DEL MESSAGGERO

Alessandro Campi insegna Storia delle dottrine politiche e di Scienza politica all’Università di Perugia ed è membro del Consiglio Scientifico e del Comitato esecutivo dell’Enciclopedia italiana. Dirige la “Rivista di Politica” ed è editorialista de Il Messaggero e Il Mattino, del gruppo Caltagirone.

Autore di libri sul tema della nazione, sulle trasformazioni della democrazia, sulle congiure in età rinascimentale, sulle interpretazioni storiografiche del fascismo e sulla tradizione italiana ed europea del realismo politico. Ha inoltre curato – ricorda la nota – opere e raccolte di scritti di N. Machiavelli, R. Aron, C. Schmitt, H. J. Morgenthau, R. Michels, J. Freund, E. H. Carr e A. J. Gregor. Nel 2013 ha curato la mostra al Vittoriano per i 500 anni del ‘Principe’ di Machiavelli.

COS’ E’ L’ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO

L’Istituto per la storia del Risorgimento italiano è un ente di studio e ricerca che lavora per la promozione e lo sviluppo degli studi sull’Ottocento italiano. Organizza congressi scientifici e si impegna nell’adozione di qualunque altro tipo di iniziativa per la diffusione di questi studi.