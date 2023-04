Andrea Ruggieri sarà il nuovo direttore responsabile de Il Riformista

Dopo la scelta a sorpresa di Matteo Renzi come guida editoriale del quotidiano arancione, ieri è arrivata la nomina del successore di Piero Sansonetti. Il profilo di Andrea Ruggieri

Il nuovo direttore responsabile de Il Riformista sarà Andrea Ruggieri.

In attesa del passaggio di Piero Sansonetti a L’Unità, edita sempre da Alfredo Romeo, la scorsa settimana presso la sede romana della stampa estera era stato presentato Matteo Renzi come prossimo direttore editoriale del quotidiano arancione.

Ieri, invece, è arrivata la nomina del nuovo direttore responsabile.

L’incarico scatterà dal prossimo 3 maggio. “Sarà Andrea Ruggieri il direttore responsabile del Riformista. Lavorerà insieme a Matteo Renzi per rendere Il Riformista sempre di più il giornale punto di riferimento per tutti i riformisti”, ha commentato l’editore Romeo. “A Renzi e a Ruggieri ho chiesto di fare un quotidiano aperto, capace di informare e creare dibattito, e aiutare l’Italia ad uscire dall’attuale immobilismo, che ingabbia la sua fantasia e il suo sviluppo, e di entrare in una stagione di riforme che producano ricchezze, benessere ed equità sociale”.

LE PRIME PAROLE DI ANDREA RUGGIERI DOPO LA NOMINA

“Ringrazio Matteo Renzi e l’editore, Alfredo Romeo, per aver pensato a me”, ha commentato Andrea Ruggieri. “Tenteremo di stimolare in maniera molto popolare la politica a dare il meglio di sé. Oggi siamo una nazione dove ci si scanna solo per redistribuire le briciole e dove invece servono idee per fare i soldi, da poi redistribuire senza sprechi. Domani, cioè nei prossimi 15 anni, rischiamo di perdere 500 miliardi di pil”.

IL PROFILO

Giornalista professionista dal 2007, ex deputato di Forza Italia, Andrea Ruggieri è nato a Roma nel 1975, ha una formazione universitaria giuridica ed è avvocato dal 2001. Ha collaborato come autore e inviato di diversi programmi televisivi su Rai 1 e su Rai 2, nel 2015 è stato nominato da Silvio Berlusconi nuovo responsabile dei rapporti con le televisioni per Forza Italia.