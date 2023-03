Autonomia differenziata, ecco chi sono i membri del comitato per i Lep

Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli accelera il programma di riforme. A guidare la squadra di esperti sarà Sabino Cassese

Per fare i Lep ci vuole il Clep. La riforma dell’autonomia regionale ha un calendario lungo e tortuoso. Da attraversare passo dopo passo. Il tema e il progetto che ha come leader il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli continua a dividere e lo farà probabilmente sempre più durante le successive fasi di attuazione. Sulle quali, dalla parte proponente, l’intento è di accelerare per non far cadere tutto nell’oblio e dare l’assist della ragione ai più scettici.

Ecco allora che è arrivato sul tavolo il Clep. Il Comitato per i Lep, un organo di 61 saggi che dovrà occuparsi di “stabilire nel concreto i costi e i fabbisogni di ciascuno dei servizi pubblici, in supporto alla Cabina di Regia governativa per le Autonomie regionali differenziate”.

IL PIANO DI CALDEROLI

I Lep, i livelli essenziali di prestazione, ha ricordato al Corriere il ministro Calderoli “sono il contraccambio in termini di servizi dello Stato rispetto a quello che cittadini e imprese pagano in tasse”. Da un lato il Parlamento “deciderà quali materie saranno riferibili ai diritti sociali e civili, ed è una delle scelte più difficili a cui sarà chiamato”. Dall’altro, “a stabilire i Lep, i costi e i fabbisogni sarà la Cabina di regia che sarà supportata da un comitato tecnico scientifico di cui vado orgoglioso”. Il Clep, appunto. Il Comitato per i Lep. “Un organo – ha dettagliato con enfasi Calderoli – che ha quasi una valenza costituente. Una rappresentanza del meglio che l’Italia può offrire dal punto di vista scientifico e delle competenze, senza distinzione di schieramento politico. In tutto, 61 persone divise in 10 gruppi di lavoro”.

E dopo il loro operato “si potrà fare in modo che i diritti civili e sociali siano garantiti su tutto il territorio nazionale, anche in quelle che non richiederanno altre funzioni”. Ma un passo alla volta. Prima i Lep.

CHI FA PARTE DEL CLEP VOLUTO DA CALDEROLI

A guidare il Comitato sarà il costituzionalista Sabino Cassese: giudice emerito della Corte costituzionale, editorialista per quotidiani italiani come il Corsera e Il Foglio, professore emerito di diritto amministrativo alla Normale di Pisa.

Di seguito i membri:

1. Giuliano Amato, presidente emerito Corte costituzionale

2. Franco Gallo, presidente emerito Corte costituzionale

3. Annibale Marini, presidente emerito Corte costituzionale

4. Pietro Curzio, presidente emerito Cassazione

5. Alessandro Pajno, presidente emerito Consiglio di Stato

6. Luigi Carbone, presidente di Sezione Consiglio di Stato

7. Carlo Chiappinelli, presidente di Sezione Corte dei conti

8. Giovanni Grasso, consigliere di Stato

9. Ignazio Visco, governatore Banca d’Italia

10. Gian Carlo Blangiardo, professore emerito di demografia

11. Biagio Mazzotta, ragioniere generale dello Stato

12. Luciano Violante, ex presidente Camera dei deputati

13. Franco Bassanini, presidente Fondazione Astrid

14. Anna Finocchiaro, presidente Italiadecide

15. Enrico La Loggia, costituzionalista

16. Paola Severino, presidente Scuola nazionale dell’amministrazione

17. Elena D’Orlando, presidente Commissione fabbisogni standard (CTFS)

18. Marco Stradiotto, Sose spa

19. Giuseppe de Vergottini, costituzionalista

20. Giuseppe Franco Ferrari, costituzionalista

21. Carlo Emanuele Gallo, ex docente di diritto amministrativo

22. Massimo Luciani, costituzionalista

23. Franco Gaetano Scoca, ex docente di diritto amministrativo

24. Guido Trombetti, ex professore di analisi matematica

25. Felice Ancora, ordinario di diritto amministrativo

26. Roberto Baratta, ordinario di diritto Ue

27. Michele Belletti, ordinario di istituzioni di diritto pubblico

28. Francesco Saverio Bertolini, costituzionalista

29. Mario Bertolissi, costituzionalista

30. Enzo Cannizzaro, ordinario di diritto internazionale

31. Fabio Cintioli, ordinario di diritto amministrativo

32. Francesco De Leonardis, ordinario di diritto amministrativo

33. Fabio Elefante, ordinario ist. diritto pubblico

34. Mario Esposito, ordinario di diritto costituzionale

35. Giovanni Ferri, ordinario di economia politica

36. Emiliano Frediani, prof. di diritto amministrativo

37. Andrea Giovanardi, ordinario di diritto tributario

38. Giovanni Guzzetta, ordinario ist. di diritto pubblico

39 Stelio Mangiameli, ordinario diritto costituzionale

40. Francesco Saverio Marini, ordinario diritto pubblico

41. Ludovico Mazzarolli, ordinario diritto costituzionale

42. Luca Mezzetti, ordinario diritto costituzionale

43. Ida Angela Nicotra, ordinaria diritto costituzionale

44. Fabio Pammolli, ordinario economia e management

45. Anna Maria Poggi, ordinaria diritto costituzionale

46. Francesco Porcelli, professore di economia politica

47. Pier Luigi Portaluri, ordinario diritto amministrativo

48. Giulio Maria Salerno, direttore Issirfa del Cnr

49. Maria Alessandra Sandulli, ordinaria diritto amministrativo

50. Stefano Salvatore Scoca, ordinario diritto amministrativo

51. Giovanni Tarli Barbieri, ordinario diritto costituzionale

52. Gennaro Terracciano, ordinario diritto amministrativo

53. Vincenzo Tondi della Mura, ordinario diritto costituzionale

54. Antonio Felice Uricchio, presidente Anvur

55. Filippo Vari, ordinario diritto costituzionale

56. Giuseppe Verde, ordinario diritto costituzionale

57. Lorenza Violini, ordinaria diritto costituzionale

58. Vincenzo Zeno Zencovich, ordinario diritto privato comparato

59. Alberto Zito, ordinario diritto amministrativo

60. Valerio Di Porto, consigliere per l’autonomia differenziata e il Pnrr del ministro per gli affari regionali;

61. Valeria Giammusso, consigliere giuridico del ministro.