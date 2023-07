Calenda annuncia nuovi ingressi in Azione, il primo è D’Amato dal Pd

Ufficiale il passaggio dell’ex assessore regionale alla Sanità, entrato in Azione per “rafforzare il fronte riformista”

Un po’ era stato annunciato negli ultimi giorni, un po’ lo si imaginava dai tempi dell’endorsement per la corsa alla Regione Lazio. E un po’, a essere maliziosi, lo si capisce dagli ultimissimi retweet: Carlo Calenda, Chicco Testa, Carlo Cottarelli.

La vicinanza tra Alessio D’Amato e Azione di Carlo Calenda si è andata consolidando nel tempo, rafforzandosi nei termini del riformismo durante i primi mesi di segreteria a tendenza massimalista di Elly Schlein. Oggi è arrivata al traguardo con l’annuncio dell’ingresso nel partito.

ALESSIO D’AMATO ENTRA IN AZIONE DI CALENDA

Stamani, presso la sala Nassirya del Senato a Palazzo Madama in Roma, Carlo Calenda ha tenuto una conferenza stampa per annunciare il passaggio dal Pd al suo movimento politico dell’ex assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. Insieme a lui per Azione erano presenti la portavoce e vicesegretaria, Mariastella Gelmini, e il capogruppo alla Camera, Matteo Richetti.

“La mia è una scelta meditata, ponderata e anche dolorosa”, ha confessato davanti ai cronisti. Una scelta “fatta dopo un’impegnativa campagna elettorale per le regionali”. E, richiamando all’alternativa alla destra sovranista, D’Amato ha esplicitato di voler “dare il mio contributo per rafforzare il fronte riformista“. Indebolendo il nuovo Pd di Schlein, che dal suo arrivo in segreteria ha visto andar via numerosi esponenti dell’ala centrista. Da Fioroni a Cottarelli.

E dando seguito alla decisione di un mese fa di lasciare l’assemblea nazionale del partito del Nazareno.

Carlo Calenda ha accolto D’Amato in conferenza e ha ribadito che quello dei nuovi ingressi nel partito sarà un lungo processo. “Alessio è un esempio di buona amministrazione oltre che l’autore della migliore campagna vaccinale mai fatta in Italia”, ha detto l’ex ministro dello Sviluppo economico.

NEL TERZO POLO (AZIONE-IV) CONTINUA IL SUBBUGLIO

Intanto, rimanendo in tema di ingressi e uscite nel campo del Terzo Polo, Ettore Rosato ha smentito anche stamani il suo passaggio a Forza Italia. Tema di cui si vocifera da un po’ e che coinvolge anche l’ex ministra Elena Bonetti. “Non passo a FI, altrimenti lo avrei già fatto. Non c’è nessun calciomercato”, ha detto Rosato.

Caro Matteo, ho appreso da una mail di essere membro del comitato delle regole del congresso.

Ti avevo detto, anche personalmente, che non ero disponibile. Mi sembra inutile riepilogare qui i motivi. Poco male, non ci siamo capiti, dopo tanti anni può succedere.

Un abbraccio e… — Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) July 6, 2023

Il tema di fondo riguarda(va) i malumori emersi dopo la decisione non tanto condivisa del segretario Matteo Renzi di nominare Raffaella Paita nuova coordinatrice nazionale di Iv e la recente scelta di inserire Rosato tra i del comitato delle regole del congresso.