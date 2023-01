Camera, 9-15 gennaio 2022: i lavori principali delle commissioni

I principali lavori delle Commissioni della Camera dei Deputati: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, Audizione Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, sulle linee programmatiche del suo dicastero

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Mercoledì 11 gennaio

Esame:

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (esame C. 750 Governo – Rel. per la I Commissione: Ziello, Rel. per la IX Commissione: Raimondo) (non sono previste votazioni)

Interrogazione 5-00109 Bonafè: sulla governance del PNRR

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 10 gennaio

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (esame Atto n. 11 – Rel. per la II Commissione: Dondi, Rel. per la VI Commissione: Comaroli) (Non sono previste votazioni)

Audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Atto n. 11):

Ore 13.30: Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato (CNN);

Ore 14: Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC);

Ore 14.30: Audizione del professor Guglielmo Maisto, docente di diritto tributario internazionale e comparato presso la Facoltà di economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

III COMMISSIONE CAMERA– AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 10 gennaio

Indagine conoscitiva

Deliberazione di un’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni

Deliberazione di un’indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale

Risoluzione 7-00009 Formentini: Sulle possibili iniziative e interlocuzioni del Governo italiano nei confronti dei Paesi aderenti al progetto Eastmed (discussione)

Mercoledì 11 gennaio

Audizione del Commissioner della Commissione degli USA per la libertà religiosa internazionale – USCIRF, Nury Turkel

Giovedì 12 gennaio

Audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sulla situazione dei diritti umani in Iran e sulle linee di azione del Governo italiano

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 10 gennaio

Interrogazioni a risposta immediata u questioni inerenti al Ministero della difesa

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Camera: Lunedì 9 gennaio

Esame DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (seguito esame C. 730Governo, approvato dal Senato – Rel. Tremaglia)

Mercoledì 11 gennaio

Esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (esame Atto n. 15 – Rel. Pella)

Esame:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (esame Atto n. 11 – Rel. Mascaretti)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (esame Atto n. 8 – Rel. Mascaretti)

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (esame Atto n. 13 – Rel. Ottaviani)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (esame Atto n. 16 – Rel. Ottaviani)

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 10 gennaio

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (esame Atto n. 11 – Rel. Per la II Commissione: Dondi; Rel. Per la VI Commissione: Centemero) (Non sono previste votazioni)

Mercoledì 11 gennaio

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (seguito esame Atto n. 8 – Rel. De Palma) (Sono previste votazioni)

VII COMMISSIONE CAMERA- CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Mercoledì 11 gennaio

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica (esame C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone – Rel. per la VII Commissione: Di Maggio; Rel. per la IX Commissione: Dara)

Giovedì 12 gennaio

Audizione Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, sulle linee programmatiche del suo dicastero

VIII COMMISSIONE CAMERA – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Lunedì 9 gennaio

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (seguito esame C. 674 Governo – Rel. Zinzi) (non sono previste votazioni)

Martedì 10 gennaio

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (seguito esame C. 674 Governo – Rel. Zinzi) (sono previste votazioni)

Mercoledì 11 gennaio

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (seguito esame C. 674 Governo – Rel. Zinzi) (sono previste votazioni)

Camera: Giovedì 12 gennaio

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (seguito esame C. 674 Governo – Rel. Zinzi) (sono previste votazioni)

IX COMMISSIONE CAMERA – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Mercoledì 11 gennaio

Audizione del Ministro delle imprese e del made in Italy, sen. Adolfo Urso, sulle linee programmatiche in materia di comunicazioni

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica (esame C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone – Rel. per la VII Commissione: Di Maggio, Rel. per la IX Commissione: Dara) (non sono previste votazioni)

Interrogazione a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Giovedì 12 gennaio

Audizione di membri italiani del Parlamento europeo nell’ambito dell’esame degli atti dell’Unione europea sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ( COM(2021)812 final e ( COM(2022)384 final

X COMMISSIONE CAMERA – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 10 gennaio

Audizioni informali nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (atto n. 9) di: rappresentanti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), dell’Associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati (AIRES), di Confcommercio; Giovanni De Cristofaro, professore ordinario di diritto civile e diritto privato europeo presso l’Università degli studi di Ferrara; rappresentanti di Univendita, di Assomusica, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)

Giovedì 12 gennaio

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

XI COMMISSIONE CAMERA – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Mercoledì 11 gennaio

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (seguito esame Atto n. 12 – Rel. per la IX: Dara; Rel. per la XI: Tenerini)

Interrogazioni:

5-00028 Fossi: Iniziative urgenti volte a favorire la continuità occupazionale dei lavoratori di Meta e dell’indotto nonché il reinserimento nel mondo del lavoro per i predetti lavoratori

5-00099 D’Orso: Valorizzazione e tutela della figura dell’educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista

XII COMMISSIONE CAMERA – AFFARI SOCIALI

Mercoledì 11 gennaio

Interrogazioni

5-00004 Barzotti: Iniziative per contrastare le contaminazioni e le contraffazioni alimentari

5-00087 Malavasi: Attuazione della legge n. 175 del 2021, sulle malattie rare

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (esame Atto n. 15 – rel. Ciancitto) (Non sono previste votazioni)

Giovedì 12 gennaio

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (seguito esame Atto n. 15 – rel. Ciancitto) (Sono previste votazioni)