Chi è Angela Azzaro, la giornalista silurata dall’Unità di Piero Sansonetti

La sua biografia Facebook recita: “Giornalista, BUONISTA, femminista libertaria, anti razzista, no borders”. Il suo racconto del licenziamento dal giornale fondato da Antonio Gramsci, oggi edito da Alfredo Romeo e diretto da Piero Sansonetti

Angela Azzaro, giornalista, è stata licenziata dal quotidiano L’Unità diretto da Piero Sansonetti e edito da Alfredo Romeo

LA TESTIMONIANZA DI ANGELA AZZARO

Ecco la testimonianza della diretta interessata.

“Venerdì tardo pomeriggio sono stata chiamata dal responsabile Risorse umane della Romeo edizioni e sono stata prima licenziata e poi cacciata in malo modo dalla redazione, senza neanche avere il tempo di parlare con il direttore Sansonetti che in quel momento era fuori e senza avere neanche il tempo di fare mente locale per capire quali effetti personali portare via”, racconta sul suo profilo Facebook Angela Azzaro.

“Che cosa è successo? Dopo l’acquisizione della testata del giornale fondato da Antonio Gramsci mi è stata offerta dal direttore e dall’editore la direzione dell’Unità on line. Nella prima riunione fatta con Sansonetti e con l’editore, ho chiesto conto delle risorse con cui affrontare la nuova sfida. Quanti giornalisti? Quale budget? La riunione si è chiusa bruscamente e nel giro di due giorni mi è stato comunicato che non sarei stata più direttrice dell’on line. Il direttore in quell’occasione mi ha ribadito che sarei rimasta con lui alla vicedirezione dell’Unità. Conferma arrivata sempre da parte del direttore anche qualche giorno prima dell’uscita.

Il giovedì prima del debutto nuovo capovolgimento: mi si comunica che sull’Unità non sarebbe stato indicato neanche l’incarico di vicedirettrice”.

Quindi, la lettera. “Dopo altre due settimane, cioè venerdì, mi è stata consegnata la lettera di licenziamento “per giustificato motivo oggettivo” legato – scrivono – agli investimenti sostenuti per l’acquisizione dell’Unità e alle perdite legate al Riformista nel 2022.

“In tale contesto – si legge – abbiamo deliberato la soppressione della sua posizione lavorativa in quanto ritenuta SUPERFLUA E NON STRETTAMENTE NECESSARIA”.

Conclude Azzaro. “Ci sarebbe quasi da ridere. Perché tutte e tutti sanno il mio impegno in questi quattro anni al Riformista. La mia dedizione, il mio contributo all’ideazione, alla scrittura, alla realizzazione del giornale. La mia storia professionale e politica per il resto parla da sola. Ma non c’è nulla da ridere perché definire una giornalista, una lavoratrice, “superflua” e “inessenziale” è esattamente la logica che L’Unità – che anche oggi si autoproclama giornale dei diritti – dovrebbe duramente contrastare. Invece…

Invece venerdì sono stata cacciata dalla redazione. Come se fossi una ladra, come se vivessimo in un mondo senza diritti, in cui la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori può essere calpestata senza nessuna remora. Garantisti con tutti, fuorché con le lavoratrici e con i lavoratori”.

CHE COSA SI DICE SU TWITTER DEL LICENZIAMENTO DI AZZARO

I metodi all’Unità di Gramsci. Anzi di Romeo. pic.twitter.com/mt4ZBgk1ZD — Michele Arnese (@Michele_Arnese) May 30, 2023

Angela Azzaro è stata licenziata da l'Unità-Il Riformista. Tutta la solidarietà, nonostante il suo silenzio quando i giornalisti de l'Unità (che non è mai stata 'il giornale dei diritti) non sono stati riassunti dall'editore Romeo. Quanto al compagno Sansonetti, non ci sorprende pic.twitter.com/o7oVGgsbxK — Massimo Franchi (@MassimoFranchi) May 30, 2023

La prima cosa che fanno è licenziare in tronco @AngelaAzzaro: l’Unità rinasce già morta. — Massimiliano Parente (@parentetweet) May 30, 2023

LA SOLIDARIETA’ DELL’ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA

“Dalla proposta di dirigere la nuova Unità on line al licenziamento nel più brutale dei modi. È accaduto ad Angela Azzaro, fino a ieri vicedirettrice de Il Riformista, dopo aver chiesto all’editore Alfredo Romeo di conoscere il budget destinato alla nuova sfida editoriale, per la quale era stata indicata dal direttore Piero Sansonetti”, scrive l’Associazione Stampa Romana in un messaggio di solidarietà alla collega giornalista.

“A stretto giro sono arrivati la lettera di licenziamento, motivata con le perdite economiche del Riformista, e l’allontanamento fisico immediato dalla redazione, senza che la collega- cui va la solidarietà dell’Associazione Stampa Romana- potesse neppure raccogliere gli effetti personali. Un episodio grave che evidenzia ancora una volta quanto il quotidiano edito da Romeo sia distante dalla storia del giornale fondato da Antonio Gramsci”.

CHI E’ ANGELA AZZARO

Angela Azzaro è una giornalista professionista iscritta all’Albo da venticinque anni, già caporedattrice del Dubbio, vicedirettrice del Riformista e attualmente a L’Unità di Piero Sansonetti. Ha lavorato a Liberazione, Gli Altri.

E’ laureata in Lettere moderne all’Università Cattolica di Milano, ha svolto un master in Criminologia alla Sapienza di Roma con una tesi sul Processo Mediatico, ha pubblicato “Nuove tecniche di rivolta”, sulla nascita del Movimento Cinque Stelle e del populismo.

